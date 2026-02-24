Шаурма / © Associated Press

Шаурма «Цезарь» — это легкий и стильный перекус, который сочетает классический салат «Цезарь» и удобную форму лаваша. Сочная курица, хрустящие крутоны, насыщенный сыр и ароматный соус делают каждый укус настоящим праздником вкуса. И, что лучше всего, его можно приготовить по домашним правилам, контролировать процесс, а вот как все сделать рассказали на странице iramsfoodstory.

Ингредиенты

Для курицы

куриная грудка 900 г

соль

черный перец

копченая паприка 1 ст. л

чесночная приправа 1 ст. л

растительное масло 2 ст. л

Для соуса «Цезарь»

майонез 1 стакан

дижонская горчица 1 ст. л

Вустерский соус 1 ст. л

соль

перец

лимонный сок 1 ст. л

чеснок 1 зубчик

оливковое масло 1 ст. л

тертый пармезан 1/3 стакана

вода 2-3 ст. л

Для салата «Цезарь»

измельченный салат 2 стакана

тертый пармезан ½ стакана

крутоны ½ стакана

соус «Цезарь» ½ стакана

готовая курица

Приготовление

Курица

Замаринуйте курицу в соли, перце, паприке и чесночной приправе на 1-2 часа. Разогрейте сковороду на среднем огне с небольшим количеством масла. Обжарьте курицу 10-12 мин, пока она не станет золотистой и полностью готовой.

Это базовый этап, ведь аромат специй делает курицу настоящей звездой блюда.

Соус «Цезарь»

Смешайте все ингредиенты до однородной кремовой консистенции. Добавьте немного воды, чтобы соус стал жидким и легко обволакивал салат.

Салат

Смешайте салат, курицу, крутоны, пармезан и соус. Затем мелко порежьте все ножом.

Формирование

Выложите смесь на большой лаваш. Заверните в плотный рулет. Разогрейте сковороду на среднем огне с небольшим количеством масла. Обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

Подавайте теплой с дополнительным соусом.

Шаурма «Цезарь» — это не просто быстрый ланч. Это сочетание классики и современности. Приготовление занимает немного времени, но в результате получите невероятно вкусный, полезный и стильный обед или ужин, который точно поднимет настроение.