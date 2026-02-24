ТСН в социальных сетях

Шаурма "Цезарь" — рецепт питательного блюда

Если вы хотите обед, который сочетает хрустящую свежесть салата, насыщенный вкус курицы и кремовый соус, шаурма «Цезарь» — идеальный вариант для быстрого и вкусного перекуса, который можно взять с собой на работу или учебу.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Шаурма

Шаурма / © Associated Press

Шаурма «Цезарь» — это легкий и стильный перекус, который сочетает классический салат «Цезарь» и удобную форму лаваша. Сочная курица, хрустящие крутоны, насыщенный сыр и ароматный соус делают каждый укус настоящим праздником вкуса. И, что лучше всего, его можно приготовить по домашним правилам, контролировать процесс, а вот как все сделать рассказали на странице iramsfoodstory.

Ингредиенты

Для курицы

  • куриная грудка 900 г

  • соль

  • черный перец

  • копченая паприка 1 ст. л

  • чесночная приправа 1 ст. л

  • растительное масло 2 ст. л

Для соуса «Цезарь»

  • майонез 1 стакан

  • дижонская горчица 1 ст. л

  • Вустерский соус 1 ст. л

  • соль

  • перец

  • лимонный сок 1 ст. л

  • чеснок 1 зубчик

  • оливковое масло 1 ст. л

  • тертый пармезан 1/3 стакана

  • вода 2-3 ст. л

Для салата «Цезарь»

  • измельченный салат 2 стакана

  • тертый пармезан ½ стакана

  • крутоны ½ стакана

  • соус «Цезарь» ½ стакана

  • готовая курица

Приготовление

Курица

  1. Замаринуйте курицу в соли, перце, паприке и чесночной приправе на 1-2 часа.

  2. Разогрейте сковороду на среднем огне с небольшим количеством масла.

  3. Обжарьте курицу 10-12 мин, пока она не станет золотистой и полностью готовой.

Это базовый этап, ведь аромат специй делает курицу настоящей звездой блюда.

Соус «Цезарь»

  1. Смешайте все ингредиенты до однородной кремовой консистенции.

  2. Добавьте немного воды, чтобы соус стал жидким и легко обволакивал салат.

Салат

  1. Смешайте салат, курицу, крутоны, пармезан и соус.

  2. Затем мелко порежьте все ножом.

Формирование

  1. Выложите смесь на большой лаваш.

  2. Заверните в плотный рулет.

  3. Разогрейте сковороду на среднем огне с небольшим количеством масла.

  4. Обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

Подавайте теплой с дополнительным соусом.

Шаурма «Цезарь» — это не просто быстрый ланч. Это сочетание классики и современности. Приготовление занимает немного времени, но в результате получите невероятно вкусный, полезный и стильный обед или ужин, который точно поднимет настроение.

