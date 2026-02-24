- Дата публикации
-
Категория
Рецепты
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 2 мин
Шаурма "Цезарь" — рецепт питательного блюда
Если вы хотите обед, который сочетает хрустящую свежесть салата, насыщенный вкус курицы и кремовый соус, шаурма «Цезарь» — идеальный вариант для быстрого и вкусного перекуса, который можно взять с собой на работу или учебу.
Шаурма «Цезарь» — это легкий и стильный перекус, который сочетает классический салат «Цезарь» и удобную форму лаваша. Сочная курица, хрустящие крутоны, насыщенный сыр и ароматный соус делают каждый укус настоящим праздником вкуса. И, что лучше всего, его можно приготовить по домашним правилам, контролировать процесс, а вот как все сделать рассказали на странице iramsfoodstory.
Ингредиенты
Для курицы
куриная грудка 900 г
соль
черный перец
копченая паприка 1 ст. л
чесночная приправа 1 ст. л
растительное масло 2 ст. л
Для соуса «Цезарь»
майонез 1 стакан
дижонская горчица 1 ст. л
Вустерский соус 1 ст. л
соль
перец
лимонный сок 1 ст. л
чеснок 1 зубчик
оливковое масло 1 ст. л
тертый пармезан 1/3 стакана
вода 2-3 ст. л
Для салата «Цезарь»
измельченный салат 2 стакана
тертый пармезан ½ стакана
крутоны ½ стакана
соус «Цезарь» ½ стакана
готовая курица
Приготовление
Курица
Замаринуйте курицу в соли, перце, паприке и чесночной приправе на 1-2 часа.
Разогрейте сковороду на среднем огне с небольшим количеством масла.
Обжарьте курицу 10-12 мин, пока она не станет золотистой и полностью готовой.
Это базовый этап, ведь аромат специй делает курицу настоящей звездой блюда.
Соус «Цезарь»
Смешайте все ингредиенты до однородной кремовой консистенции.
Добавьте немного воды, чтобы соус стал жидким и легко обволакивал салат.
Салат
Смешайте салат, курицу, крутоны, пармезан и соус.
Затем мелко порежьте все ножом.
Формирование
Выложите смесь на большой лаваш.
Заверните в плотный рулет.
Разогрейте сковороду на среднем огне с небольшим количеством масла.
Обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
Подавайте теплой с дополнительным соусом.
Шаурма «Цезарь» — это не просто быстрый ланч. Это сочетание классики и современности. Приготовление занимает немного времени, но в результате получите невероятно вкусный, полезный и стильный обед или ужин, который точно поднимет настроение.