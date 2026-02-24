Что носить весной 2026 года: Андре Тан назвал топ-5 вещей, на которые стоит обратить внимание

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Лонгслив с подплечниками

Лонгслив с подплечниками станет идеальным дополнением к джинсам или брюкам и подчеркнет вашу утонченность и легкость. Добавьте акценты на плечах для максимально стильного вида.

Сатиновые футболки

Все уже немного устали от базовых хлопковых футболок, а вот сатиновые модели сейчас на пике моды. Они элегантные и не будут казаться устаревшими, если правильно выбрать размер и форму.

Рубашки с платком или галстуком в тон

Эти рубашки станут любимыми в этом сезоне, ведь они добавляют стильного шарма. Найти такую вещь может быть не так легко, но точно стоит попробовать.

Топы с разрезом

Ностальгия по нулевым ощущается в таких топах с разрезами возле шеи. Они могут быть как в застегнутом, так и в расстегнутом вариантах.

Блузы разного характера

Весенний сезон обещает взрыв блуз, имеющих разнообразный характер: от нежных до строгих. Блуза станет идеальным выбором для любого события, она будет сочетать в себе элегантность и комфорт.