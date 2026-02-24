- Дата публикации
Что носить весной 2026 года: Андре Тан назвал топ-5 вещей, на которые стоит обратить внимание
Дизайнер назвал главные фавориты теплого сезона.
Лонгслив с подплечниками
Лонгслив с подплечниками станет идеальным дополнением к джинсам или брюкам и подчеркнет вашу утонченность и легкость. Добавьте акценты на плечах для максимально стильного вида.
Сатиновые футболки
Все уже немного устали от базовых хлопковых футболок, а вот сатиновые модели сейчас на пике моды. Они элегантные и не будут казаться устаревшими, если правильно выбрать размер и форму.
Рубашки с платком или галстуком в тон
Эти рубашки станут любимыми в этом сезоне, ведь они добавляют стильного шарма. Найти такую вещь может быть не так легко, но точно стоит попробовать.
Топы с разрезом
Ностальгия по нулевым ощущается в таких топах с разрезами возле шеи. Они могут быть как в застегнутом, так и в расстегнутом вариантах.
Блузы разного характера
Весенний сезон обещает взрыв блуз, имеющих разнообразный характер: от нежных до строгих. Блуза станет идеальным выбором для любого события, она будет сочетать в себе элегантность и комфорт.