Андре Тан

Блузы с жабо

Если увидите такие в магазинах, обязательно примерьте! Они придают образу театральности, женственности и аристократичности, словно вы — настоящая императрица.

Блузы с рукавами-фонариками

Объемные рукава еще один тренд из 80-х. Они добавляют энергичности образу, подчеркивая силу и уверенность.

Блузы с большим бантом

Такой вариант одежды добавляет шарма и напоминает эстетику 80-х. Идеально сочетается с джинсами или брюками.

Блузы со стойкой

Они часто выполнены из шифона или сатина, добавляют легкости образу. Такие блузы хорошо смотрятся как с брюками, так и с джинсами, они подчеркивают элегантность и утонченность.

Блузы с шарфом

Этот аксессуар добавляет легкости и элегантности и хорошо сочетается с любыми предметами гардероба и делает образ утонченным.