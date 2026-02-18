- Дата публикации
Блузы — хит весны 2026 года: Андре Тан назвал самые трендовые фасоны
Тренд на женственность сейчас на пике своей популярности, и именно поэтому блузы будут просто повсюду этой весной! Дизайнер назвал самые модных модели этой одежды, на которые стоит обратить внимание.
Блузы с жабо
Если увидите такие в магазинах, обязательно примерьте! Они придают образу театральности, женственности и аристократичности, словно вы — настоящая императрица.
Блузы с рукавами-фонариками
Объемные рукава еще один тренд из 80-х. Они добавляют энергичности образу, подчеркивая силу и уверенность.
Блузы с большим бантом
Такой вариант одежды добавляет шарма и напоминает эстетику 80-х. Идеально сочетается с джинсами или брюками.
Блузы со стойкой
Они часто выполнены из шифона или сатина, добавляют легкости образу. Такие блузы хорошо смотрятся как с брюками, так и с джинсами, они подчеркивают элегантность и утонченность.
Блузы с шарфом
Этот аксессуар добавляет легкости и элегантности и хорошо сочетается с любыми предметами гардероба и делает образ утонченным.