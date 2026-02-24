Що носити навесні 2026 року: Андре Тан назвав топ-5 речей, на які варто звертати увагу

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Реклама

Лонгслів з підплічниками

Лонгслів із підплічниками стане ідеальним доповненням до джинсів чи штанів і підкреслить вашу витонченість та легкість. Додайте акценти на плечах для максимально стильного вигляду.

Сатинові футболки

Всі вже трохи втомились від базових бавовняних футболок, а от сатинові моделі зараз на піку моди. Вони елегантні й не будуть здаватися застарілими, якщо правильно обрати розмір і форму.

Сорочки з хусткою чи краваткою в тон

Ці сорочки стануть улюбленими цього сезону, адже вони додають стильного шарму. Знайти таку річ може бути не так легко, але точно варто спробувати.

Реклама

Топи з розрізом

Ностальгія по нульовим відчується в таких топах з розрізами біля шиї. Вони можуть бути як у застебнутому, так і в розстебнутому варіантах.

Блузи різного характеру

Весняний сезон обіцяє вибух блуз, що мають різноманітний характер: від ніжних до строгих. Блуза стане ідеальним вибором для будь-якої події, вона буде поєднувати в собі елегантність і комфорт.