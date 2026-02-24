- Дата публікації
Зеленський зробив заяву про мобілізацію в Україні
Глава держави наголошує, що існує багато викликів у питанні мобілізації, але існує багато дезінформації.
Агресорка Росія використовує помилки при мобілізації для роздмухування паніки всередині країни. Зокрема, вдаючись до штучного інтелекту.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Tagesschau.
«Безумовно, є багато викликів з ТЦК, але також є багато дезінформації, багато ШІ. Росія зробила це спеціально, щоб максимально показувати, що Україна всіх бусифікує, хоча це не є чистою правдою», — висловився глава держави.
За словами глави держави, росіяни використовує будь-яку помилку чи складну ситуацію для роздмухування паніки всередині країни.
«Міністерству оборони доручено прояснити це питання (мобілізації — ред.), знайти більш технологічний підхід. Побачимо, як впорається міністр. Ми будемо підтримувати їх у будь-який спосіб», — додав президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський назвав умову відмови від мобілізації. З його слів, перевести армію на контракти можна за умови належного фінансування. Допомоги у цьому може ЄС.
Водночас член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський каже, що близько 1–5% конфліктів між військовозобов’язаними та ТЦК в Україні є реальними. Втім, переважна більшість подібних інцидентів створюється штучно, зокрема з допомогою ШІ, з метою дискредитації мобілізації в країні.