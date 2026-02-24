ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1376
1 хв

Зеленський зробив заяву про мобілізацію в Україні

Глава держави наголошує, що існує багато викликів у питанні мобілізації, але існує багато дезінформації.

Олена Капнік
Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Агресорка Росія використовує помилки при мобілізації для роздмухування паніки всередині країни. Зокрема, вдаючись до штучного інтелекту.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Tagesschau.

«Безумовно, є багато викликів з ТЦК, але також є багато дезінформації, багато ШІ. Росія зробила це спеціально, щоб максимально показувати, що Україна всіх бусифікує, хоча це не є чистою правдою», — висловився глава держави.

За словами глави держави, росіяни використовує будь-яку помилку чи складну ситуацію для роздмухування паніки всередині країни.

«Міністерству оборони доручено прояснити це питання (мобілізації — ред.), знайти більш технологічний підхід. Побачимо, як впорається міністр. Ми будемо підтримувати їх у будь-який спосіб», — додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав умову відмови від мобілізації. З його слів, перевести армію на контракти можна за умови належного фінансування. Допомоги у цьому може ЄС.

Водночас член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський каже, що близько 1–5% конфліктів між військовозобов’язаними та ТЦК в Україні є реальними. Втім, переважна більшість подібних інцидентів створюється штучно, зокрема з допомогою ШІ, з метою дискредитації мобілізації в країні.

