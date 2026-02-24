Теракт у Миколаєві: нові подробиці про вибух та що кажуть очевидці (фото, відео)

Місце злочину у Миколаєві / © ТСН

Миколаїв сколихнув зухвалий терористичний акт. На території покинутої автозаправної станції, яку поліцейські використовували для перезмінки, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху семеро правоохоронців отримали поранення, двоє з них — на операційному столі.

Кореспондент ТСН Сергій Осадчук працює на місці події.

Бомба з осколками та понівечені авто

Територія заправки наразі повністю оточена. На місці детонації продовжують працювати слідчі СБУ та вибухотехніки. На кузовах автівок, що були припарковані поруч, видніються численні отвори від осколків — це може свідчити про те, що саморобний пристрій мав касетний заряд для максимального ураження.

Сергій Осадчук, кореспондент ТСН: «З десяток автомобілів мають отвори від осколків. Це свідчить про те, що бомба могла бути з касетним зарядом, і після вибуху осколки розліталися на десятки метрів. Саме вони і поранили сімох патрульних. Відомо, що двох правоохоронців прооперували, вони у стані середньої тяжкості».

Місцеві мешканці зізнаються: звук вибуху був настільки потужним, що його сплутали з прильотом ворожого дрона.

Олена, місцева жителька: «Я вже йшла додому і бачу: тут швидка, поліція. Кажу: "Боже, що трапилося?". Люди сказали, що теракт. Потім поліцейські ходили, питали, хто що чув. Вибух був сильний. Дуже погано, що теракт це, оце масово пішло».

Дистанційний підрив: підривника шукають

Наразі слідство розглядає версію про те, що бомбу могли привести в дію дистанційно, вичікуючи саме момент скупчення особового складу під час перезмінки.

Україна переходить у режим підвищеної готовності

Через події у Миколаєві правоохоронні органи по всій країні терміново змінюють протоколи роботи. Запроваджено такі заходи:

Заборона на масове скупчення особового складу в одному місці.

Посилена перевірка усіх анонімних викликів із залученням вибухотехніків.

Під посилену охорону взято адміністративні будівлі.

Режим підвищеної антитерористичної готовності по всій Україні.

Миколаївські оперативники наразі масово перевіряють записи з камер відеоспостереження, аби вийти на слід підривника.

Нагадаємо, що в ніч проти 22 лютого у Львові пролунали вибухи.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що це — теракт. Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху у Львові загинула молода жінка-поліцейська — 23-річна Вікторія Шпилька.