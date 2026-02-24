- Дата публікації
Теракт у Миколаєві: нові подробиці про вибух та що кажуть очевидці (фото, відео)
У Миколаєві стався теракт проти працівників поліції. Наразі триває розслідування.
Миколаїв сколихнув зухвалий терористичний акт. На території покинутої автозаправної станції, яку поліцейські використовували для перезмінки, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху семеро правоохоронців отримали поранення, двоє з них — на операційному столі.
Кореспондент ТСН Сергій Осадчук працює на місці події.
Бомба з осколками та понівечені авто
Територія заправки наразі повністю оточена. На місці детонації продовжують працювати слідчі СБУ та вибухотехніки. На кузовах автівок, що були припарковані поруч, видніються численні отвори від осколків — це може свідчити про те, що саморобний пристрій мав касетний заряд для максимального ураження.
Сергій Осадчук, кореспондент ТСН: «З десяток автомобілів мають отвори від осколків. Це свідчить про те, що бомба могла бути з касетним зарядом, і після вибуху осколки розліталися на десятки метрів. Саме вони і поранили сімох патрульних. Відомо, що двох правоохоронців прооперували, вони у стані середньої тяжкості».
Місцеві мешканці зізнаються: звук вибуху був настільки потужним, що його сплутали з прильотом ворожого дрона.
Олена, місцева жителька: «Я вже йшла додому і бачу: тут швидка, поліція. Кажу: "Боже, що трапилося?". Люди сказали, що теракт. Потім поліцейські ходили, питали, хто що чув. Вибух був сильний. Дуже погано, що теракт це, оце масово пішло».
Дистанційний підрив: підривника шукають
Наразі слідство розглядає версію про те, що бомбу могли привести в дію дистанційно, вичікуючи саме момент скупчення особового складу під час перезмінки.
Україна переходить у режим підвищеної готовності
Через події у Миколаєві правоохоронні органи по всій країні терміново змінюють протоколи роботи. Запроваджено такі заходи:
Заборона на масове скупчення особового складу в одному місці.
Посилена перевірка усіх анонімних викликів із залученням вибухотехніків.
Під посилену охорону взято адміністративні будівлі.
Режим підвищеної антитерористичної готовності по всій Україні.
Миколаївські оперативники наразі масово перевіряють записи з камер відеоспостереження, аби вийти на слід підривника.
Нагадаємо, що в ніч проти 22 лютого у Львові пролунали вибухи.
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що це — теракт. Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху у Львові загинула молода жінка-поліцейська — 23-річна Вікторія Шпилька.