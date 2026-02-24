ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
73
1 хв

Україну накриє циклон: що буде з погодою 25 лютого

Синоптики попередили про туман і слизькі дороги.

Олена Капнік
Білка.

Білка. / © УНІАН

У середу, 25 лютого, в Україні потеплішає. Протягом ночі, а також вдень очікується близько 0°. Тепліше буде на півдні і на Закарпатті.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Переважатиме в середу волога погода — чи дощ, місцями з мокрим снігом, чи мокрий сніг, місцями з дощем. На дорогах очікується некомфортна ситуація. Уважно підбирайте взуття — неслизьке, не з тканини чи замші, бо буде мокро і слизько», — наголосила синоптикиня.

За даними синоптикині, від четверга, з 26-го лютого, очікується невелике похолодання. Однак вже від 2 березня очікується потепління.

Погода в Україні

В Укргідрометцентрі повідомили, що протягом 25 лютого погоду визначатиме область зниженого тиску від невеликого циклону з центром над Азовським морем і тепле вологе повітря.

В регіонах буде хмарно. Вночі та вранці у більшості північних, центральних та південних областей місцями туман. На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.

«Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла. Вдень на Закарпатті та в південній частині 1-6° тепла.

Прогноз погоди по території України на добу 25 лютого / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Києві будуть опади — мокрий сніг і дощу. У столиці протягом доби температура повітря буде близько 0°.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталія Птуха повідомила, яка погода чекає на українців у перші дні березня. У перші три дні березня зберігатиметься вплив антициклону. Поступово відбуватиметься послаблення морозів.

