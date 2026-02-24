Антициклон не відступає: яка погода чекає на українців у перші дні березня

Білка. / © Unsplash

Останній місяць зими в Україні завершуватиметься сонячно, але місцями — з опадами. Перші дні березня будуть такими ж.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі «Погода УНІАН».

За її словами, до регіонів все частіше надходитиме тепліше та вологіше повітря. Протягом 25 лютого буде нестійка погода в більшості областей — з мокрим снігом і дощем. Температура повітря вдень вночі становитиме від -4° до +3°, а на Закарпатті та на півдні вдень очікується +2-8°.

Від 26 лютого у південно-східній частині залишатиметься дощ та мокрий сніг, але на більшій частині території переважатиме погода без істотних опадів. Однак очікується зниження температури.

«Вже 26-го числа вночі у більшості регіонів — від -2° до -8°. В Карпатах до -12° може бути. В денні години у нас від -4° до +1°. На півдні та сході країни буде тепліше: вночі та вдень там буде близько 0», — повідомила Птуха.

Протягом 27-28 лютого у більшості регіонів вночі ще можуть бути морози — до -1°…-8°, а вдень від 3° морозу до 3° тепла. На крайньому заході та півдні очікується +2-8°, а Закарпаття — взагалі 12° тепла.

«Тобто завершується лютий сонячно, але ще з нічними морозами», — сказала Птуха.

Погода на початку березня

У перші три дні березня зберігатиметься вплив антициклону. Поступово відбуватиметься послаблення морозів.

«Початок, перші 2-3 дні березня, будуть схожими з останніми днями лютого, під впливом поля підвищеного тиску, переважного з проясненнями, але ще з нічними морозами», — наголосила синоптикиня.

Нагадаємо, синоптик Віталій Постригань повідомив, що погода може здивувати несподіваними змінами. Перший весняний місяць зазвичай вважається перехідним періодом, однак цього разу метеорологи попереджають про помітні температурні коливання.