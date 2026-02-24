Куди підуть росіяни, якщо Київ віддасть Донбас: сенатор Італії попередив про наслідки поступок Москві

Карло Календа

Сенатор Італії Карло Календа застерігає українців від передавання Росії укріплених територій у Донецькій області. На його переконання, втрата фортифікацій не зупинить війну, а лише створить стратегічну перевагу для російської армії в майбутньому.

Про це він сказав в інтерв’ю «Укрінформ».

Оцінюючи перспективи мирного врегулювання, італійський політик наголошує, що припинення бойових дій не повинно супроводжуватися легалізацією окупації. Будь-які компроміси щодо українських земель є політично та безпеково невиправданими.

«Єдине прийнятне рішення, на мою думку, полягає в тому, щоб лінія фронту була заморожена. Без визнання того, що Росія вкрала в України. Тож просто припинити бойові дії по лінії зіткнення, але без територіальних поступок», — заявив Календа.

Окрему увагу сенатор звернув на лінію оборонних укріплень на сході країни, яку Україна розбудовувала від 2014 року. За його словами, пояс фортифікаційних споруд на Донбасі має критичне значення для стримування російських військ.

Аналізуючи дії Росії, Календа провів історичну аналогію з подіями 1938 року, коли Німеччині були передані чеські Судети за Мюнхенською угодою. Політик порівняв спроби Володимира Путіна отримати бажане за столом переговорів із тактикою Адольфа Гітлера.

«Не віддавайте свої оборонні рубежі безкоштовно. Бо росіяни тоді одразу ж підуть на Київ», — попередив італійський сенатор.

За його словами, передавання стратегічних районів спровокує Кремль на розв’язання нової, ще більш руйнівної агресії, зупинити яку буде значно складніше.

У політичних колах Європи усвідомлюють складність геополітичної ситуації, в якій опинилася Україна на тлі можливих змін у політиці США. Проте європейські партнери закликають Київ тримати позиції.

«Я чудово розумію, що протистояти дуже складно. Тисне Дональд Трамп, штовхає Путін. Але ви повинні чинити опір. Як європейці, ми продовжуватимемо надсилати вам гроші та зброю», — підсумував Календа.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN заявляв, що Україна готова розглядати варіант заморожування війни вздовж чинної лінії зіткнення попри те, що це не є ідеальним сценарієм.

Водночас глава держави наголошував, що Київ не погодиться на виведення українських військ із займаних оборонних позицій, зокрема на Донбасі. За його словами, Україна має укріплені рубежі й не дозволить послабити власну безпеку в межах можливих домовленостей.