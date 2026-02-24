Макрон заявив про потрійний провал Росії в Україні: підсумки 4 років війни

Президент Франції Емманюель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Емманюель Макрон підбив підсумки чотирьох років повномасштабної війни в Україні, назвавши її «потрійним провалом» Росії. Політик заявив про величезні втрати РФ та запевнив у непохитній підтримці Києва.

Про це французький лідер написав у соцмережі X.

Макрон про 4 роки повномасштабної війни

Макрон висловився про четверті роковини повномасштабної війни, нагадавши, що чотири роки тому Європа прокинулася від вибухів російських бомб в Україні. Він підкреслив, що це роки агресії, обраної Росією з грубим порушенням міжнародного права, суверенітету та людського життя.

За цей час, зазначив президент Франції, Україна пережила удари по містах, руйнування шкіл, лікарень і енергетичної інфраструктури, а також тисячі загиблих цивільних, зламані долі, насильство, воєнні злочини й депортацію дітей.

«Проте вже чотири роки Україна тримається та чинить спротив. Одного дня росіяни усвідомлять масштаб злочину, скоєного від їхнього імені, безглуздість наведених виправдань і довгострокові руйнівні наслідки для їхньої країни», — наголосив Макрон.

Втрати Росії у війні проти України

Він також звернув увагу на втрати Росії, підкресливши, що попри початкові плани швидкого захоплення України після стабілізації фронту 2022 року було окуповано лише незначну частину території.

«І якою ціною для росіян? Понад 1,2 мільйона російських військових було поранено або вбито — це найбільші бойові втрати Росії від часів Другої світової війни», — йдеться в заяві французького лідера.

За його словами, через великі втрати Росія навіть вербує людей в Африці, часто без належної підготовки.

Війна проти України — це потрійний провал РФ

«Ця війна — потрійний провал Росії: військовий, економічний і стратегічний», — наголосив Макрон.

Він пояснив, що агресія лише зміцнила НАТО, згуртувала європейців і продемонструвала слабкість імперських амбіцій.

Допомога Україні від ЄС

Політик також акцентував на підтримці України з боку Європи.

«Оскільки Україна є першою лінією оборони нашого континенту, Франція та Європа рішуче стоять поруч із нею», — вказано в дописі.

Президент Франції нагадав, що ЄС уже мобілізував близько 170 млрд євро допомоги, а також погодив нове фінансування, яке має бути реалізовано.

«Постачання техніки та боєприпасів, навчання, посилення протиповітряної оборони та боротьби з дронами, а також обслуговування вже наданого обладнання триватимуть. Щоб Україна вистояла і щоб Росія зрозуміла: час не на її боці», — наголосив Макрон.

Крім того, він акцентував на подальшому санкційному тиску та діях проти російського «тіньового флоту».

Зустріч «коаліції охочих» 24 лютого

Президент Франції вказав, що миру не буде без безпеки, а безпека Європи вирішується в Україні. Саме тому робота в межах «коаліції охочих» триватиме.

«У Парижі 6 січня ми вибудували міцну спільну позицію зі Сполученими Штатами щодо майбутніх гарантій безпеки. Сьогоднішня зустріч має дозволити нам і надалі просуватися вперед», — вважає Макрон.

На завершення він звернувся до українців зі словами підтримки.

«Українкам і українцям: ми думаємо про вас із глибоким зворушенням. Про ваші родини, що проходять крізь труднощі, про ваших дітей, про тих, хто чинить опір під ударами. Тим, хто вважає, що може розраховувати на нашу втому: вони помиляються. Ми є і залишатимемося пліч-о-пліч з Україною», — резюмував французький лідер.

Нагадаємо, 24 лютого, до четвертих роковин повномасштабного вторгнення, Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведуть відеоконференцію «коаліції охочих». Представники 35 країн обговорять військову й політичну підтримку України та координацію зусиль для досягнення сталого миру. Франція і Британія очолюють цей процес, прагнучи розробити дієві гарантії безпеки для Києва, що мають стати основою майбутніх домовленостей і запобігти новій агресії в Європі.