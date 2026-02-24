- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 818
- Час на прочитання
- 1 хв
Масове отруєння у Львові: кількість потерпілих зросла, нові деталі
Оприлюднили нові деталі масового отруєння у Львові.
Через масове отруєння у Львові за медичною допомогою звернулися 21 особа, з яких 18 — діти. Напередодні всі вони відвідували один із дитячих розважальних центрів міста.
Про це повідомляє Львівська міська прокуратура.
У постраждалих діагностували гостру кишкову інфекцію.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням (ч. 1 ст. 325 КК України).
«Наразі вже проведено огляд місця події. Вилучено зразки харчових продуктів та відібрано змиви для проведення необхідних лабораторних досліджень», — зазначається у повідомленні.
Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Що відомо про отруєння у Львові
Раніше ми інформували, що у Львові зафіксували спалах гострої кишкової інфекції, до лікарні госпіталізували 15 людей, з них 11 — діти. У них спостерігалася нудота, багаторазова блювота, біль у животі та діарея. За попередніми даними, усі постраждалі у період 18–21 лютого харчувалися в одному з розважальних закладів міста, який нині перевіряють фахівці.