Масове отруєння у Львові: кількість потерпілих зросла, нові деталі

Отруєння у Львові

Реклама

Через масове отруєння у Львові за медичною допомогою звернулися 21 особа, з яких 18 — діти. Напередодні всі вони відвідували один із дитячих розважальних центрів міста.

Про це повідомляє Львівська міська прокуратура.

У постраждалих діагностували гостру кишкову інфекцію.

Реклама

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням (ч. 1 ст. 325 КК України).

«Наразі вже проведено огляд місця події. Вилучено зразки харчових продуктів та відібрано змиви для проведення необхідних лабораторних досліджень», — зазначається у повідомленні.

Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Що відомо про отруєння у Львові

Раніше ми інформували, що у Львові зафіксували спалах гострої кишкової інфекції, до лікарні госпіталізували 15 людей, з них 11 — діти. У них спостерігалася нудота, багаторазова блювота, біль у животі та діарея. За попередніми даними, усі постраждалі у період 18–21 лютого харчувалися в одному з розважальних закладів міста, який нині перевіряють фахівці.