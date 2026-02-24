У Львові сталося масове отруєння, серед постраждалих діти: подробиці

Крапельниця

Реклама

У Львові зафіксували спалах гострої кишкової інфекції. З отруєнням до обласної інфекційної лікарні госпіталізували 15 осіб, з них 11 — діти.

Про це повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Що відомо про масове отруєння у Львові

Упродовж 22–23 лютого 2026 року до Львівської обласної інфекційної лікарні було доправлено 15 пацієнтів із симптомами гострої кишкової інфекції. Серед госпіталізованих — 11 дітей.

Реклама

Медики повідомляють, що у всіх пацієнтів спостерігаються однакові симптоми: нудота, багаторазова блювота, біль у животі та діарея. Стан хворих — середньої важкості.

За попередніми даними, усі постраждалі в період 18–21 лютого харчувалися в одному з розважальних закладів міста. Наразі саме цей об’єкт перевіряють спеціалісти.

У Центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що триває епідеміологічне розслідування. Зокрема, спеціалісти:

опитують госпіталізованих;

з’ясовують, які продукти споживали відвідувачі закладу;

відбирають зразки харчових продуктів, води та змивів на об’єкті спалаху для лабораторного дослідження;

обстежують працівників закладу.

Наразі джерело інфекції та фактори передачі наразі встановлюються.

Реклама

Медики закликають мешканців бути уважними до свого самопочуття. У разі появи тривожних симптомів необхідно негайно звернутися по допомогу.

У Центрі також закликали мешканців бути уважними до свого самопочуття і у разі появи симптомів — негайно звертатися до лікаря. Стежити за офіційними повідомленнями.

Раніше ми писали, що за останні два тижні в Україні значно зросла кількість випадків отруєння чадним газом. Жертвами стали понад сто людей, серед яких 41 дитина. Симптоми отруєння — головний біль, запаморочення та нудота. Усе це можна сплутати з грипом, тож при перших ознаках фахівці радять негайно вимкнути прилади та вийти на свіже повітря. Українців також просять дослухатися до порад ДСНС щодо правильної експлуатації обігівачів та встановлення датчиків чадного газу, що може вберегти життя.