В Україні через загрозу атак потяги курсують інакше: де скасували або змінили рейси
Рух потягів у деяких областях організовують з урахуванням безпеки, адже є загроза російських атак.
У вівторок, 24 лютого, у низці областей України змінено рух потягів. Причина — безпекова ситуація. Зокрема, до вокзалу Дніпра не будуть курсувати деякі поїзди.
Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».
Запорізька область
Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до/зі станції «Дніпро-Головний» для поїздів:
№86/85 Львів — Запоріжжя — Львів,
№128/127 Львів — Запоріжжя — Львів,
№6 Ясіня — Запоріжжя
№40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино.
Зауважимо, наразі сполучення між Дніпром і Запоріжжям забезпечується переважно автобусними трансферами.
Херсонська область
В «УЗ» наголошують, що залізничники організовують рух поїздів з урахуванням безпекової ситуації.
Сумська і Чернігівська області
Регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа. На Ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.
Харківська і Донецька області
Від Лозової у краматорському напрямку пасажири прямують автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська.
Водночас регіональні експреси Ізюмського напрямку курсують за розкладом.
Як повідомлялося, «Укрзалізниця» зробила поїзд Одеса — Дніпро щоденним. Йдеться про рейс №54/53 Одеса — Дніпро. Маршрут поїзда охоплює ключові станції: Вознесенськ, Помічну, Кропивницький, Знам’янку, Олександрію та Кам’янське.