В Україні через загрозу атак потяги курсують інакше: де скасували або змінили рейси

Поїзд УЗ. / © Getty Images

У вівторок, 24 лютого, у низці областей України змінено рух потягів. Причина — безпекова ситуація. Зокрема, до вокзалу Дніпра не будуть курсувати деякі поїзди.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Запорізька область

Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до/зі станції «Дніпро-Головний» для поїздів:

№86/85 Львів — Запоріжжя — Львів,

№128/127 Львів — Запоріжжя — Львів,

№6 Ясіня — Запоріжжя

№40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино.

Зауважимо, наразі сполучення між Дніпром і Запоріжжям забезпечується переважно автобусними трансферами.

Херсонська область

В «УЗ» наголошують, що залізничники організовують рух поїздів з урахуванням безпекової ситуації.

Сумська і Чернігівська області

Регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа. На Ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Харківська і Донецька області

Від Лозової у краматорському напрямку пасажири прямують автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська.

Водночас регіональні експреси Ізюмського напрямку курсують за розкладом.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» зробила поїзд Одеса — Дніпро щоденним. Йдеться про рейс №54/53 Одеса — Дніпро. Маршрут поїзда охоплює ключові станції: Вознесенськ, Помічну, Кропивницький, Знам’янку, Олександрію та Кам’янське.