Укрaїнa
304
2 хв

Графіки відключень по Україні 24 лютого: яка буде ситуація в енергосистемі

У вівторок, 24 лютого, в більшості регіонів України протягом доби діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії та обмеження потужності для бізнесу.

Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні

У більшості регіонів України у вівторок, 24 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графіки надають ДТЕК та місцеві обленерго.

Графік відключення світла в Києві

Група 1: 03:00-07:00, 13:00-18:30

Група 2: 04:00-07:30, 13:30-19:00

Група 3: 05:00-08:30, 14:00-19:30

Група 4: 06:00-09:00, 14:30-20:00

Група 5: 06:00-10:00, 15:30-20:30

Група 6: 07:00-10:30, 16:00-21:00

Група 7: 07:30-13:00, 18:30-22:30

Група 8: 00:00-01:00, 08:00-13:30, 19:00-23:30

Група 9: 00:00-01:30, 08:30-14:00, 19:30-24:00

Група 10: 00:00-03:00, 09:00-14:30, 20:30-24:00

Група 11: 01:00-04:00, 10:00-15:30, 21:00-24:00

Група 12: 01:30-05:00, 10:30-16:00, 22:30-24:00

Група 13: 03:00-07:00, 13:00-18:30

Група 14: 04:00-07:30, 13:30-19:00

Група 15: 05:00-08:30, 14:00-19:30

Група 16: 06:00-09:00, 14:30-20:00

Група 17: 06:00-10:00, 15:30-20:30

Група 18: 07:00-10:30, 16:00-21:00

Група 19: 07:30-13:00, 18:30-22:30

Група 20: 00:00-01:00, 08:00-13:30, 19:00-23:30

Група 21: 00:00-01:30, 08:30-14:00, 19:30-24:00

Група 22: 00:00-03:00, 09:00-14:30, 20:30-24:00

Група 23: 01:00-04:00, 10:00-15:30, 21:00-24:00

Група 24: 01:30-05:00, 10:30-16:00, 22:30-24:00

Група 25: 03:00-07:00, 11:30-18:30

Група 26: 04:00-07:30, 12:00-19:00

Група 27: 05:00-08:30, 13:00-19:30

Група 28: 06:00-09:00, 13:30-20:00

Група 29: 06:00-11:30, 15:30-20:30

Група 30: 07:00-12:00, 16:00-21:00

Група 31: 07:30-13:00, 18:30-22:30

Група 32: 00:00-01:00, 08:00-13:30, 19:00-23:30

Група 33: 00:00-01:30, 08:30-14:00, 19:30-24:00

Група 34: 00:00-03:00, 09:00-15:00, 20:30-24:00

Група 35: 01:00-04:00, 09:30-15:30, 21:00-24:00

Група 36: 01:30-05:00, 10:00-16:00, 22:30-24:00

Група 37: 13:00-18:30

Група 38: 13:30-19:00

Група 39: 07:00-08:30, 14:00-19:30

Група 40: 07:00-09:00, 14:30-20:00

Група 41: 07:00-10:00, 15:30-20:30

Група 42: 07:00-10:30, 16:00-21:00

Група 43: 07:30-13:00, 18:30-22:30

Група 44: 08:00-13:30, 19:00-23:30

Група 45: 08:30-14:00, 19:30-24:00

Група 46: 09:00-14:30, 20:30-24:00

Група 47: 10:00-15:30, 21:00-24:00

Група 48: 10:30-16:00, 22:30-24:00

Група 49: 13:00-18:30

Група 50: 13:30-19:00

Група 51: 07:00-08:30, 14:00-19:30

Група 52: 07:00-09:00, 14:30-20:00

Група 53: 07:00-10:00, 15:30-20:30

Група 54: 07:00-10:30, 16:00-21:00

Група 55: 07:30-13:00, 18:30-22:30

Група 56: 08:00-13:30, 19:00-23:30

Група 57: 08:30-14:00, 19:30-24:00

Група 58: 09:00-14:30, 20:30-24:00

Група 59: 10:00-15:30, 21:00-24:00

Група 60: 10:30-16:00, 22:30-24:00

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла в Київській області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Запорізькій області

Відповідно до команди НЕК “Укренерго”, з метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі, 24 лютого по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

1.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

2.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

3.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

3.2: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

4.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

4.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла у Дніпропетровській області. / © ДТЕК

Графік відключення світла у Дніпропетровській області. / © ДТЕК

Графік відключення світла в Харківській області

За вказівкою НЕК "Укренерго" у зв'язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, яка склалася через ворожі обстріли, у вівторок, 24 лютого, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). 

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-01:30; 06:00-12:00; 16:00-22:30

1.2 06:00-12:00; 16:00-22:30

2.1 00:00-01:30; 08:00-12:00; 16:00-22:30

2.2 00:00-01:30; 08:00-12:00; 16:00-22:30

3.1 01:30-05:00; 09:00-15:30; 22:30-24:00

3.2 09:00-15:30; 22:30-24:00

4.1 01:30-05:00; 09:00-15:30; 22:30-24:00

4.2 01:30-05:00; 09:00-15:30; 20:00-24:00

5.1 05:00-08:30; 12:30-19:00

5.2 06:00-08:30; 12:30-19:00

6.1 05:00-08:30; 12:30-19:00

6.2 05:00-08:30; 12:30-19:00; 22:30-24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла в Полтавській області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Полтавській області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Чернівецькій області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Черкаській області

Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 24 лютого за командою НЕК “Укренерго” застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ). 

Години відсутності електропостачання: 

1.1: 00:00 – 01:00, 09:00 – 12:30, 16:00 – 18:30, 22:00 – 00:00 

1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 11:00 – 13:30, 16:00 – 19:00, 22:00 – 00:00 

2.1: 02:00 – 04:00, 08:00 – 10:00, 12:30 – 16:00, 18:30 – 21:30, 23:30 – 00:00 

2.2: 02:00 – 04:00, 08:00 – 11:00, 13:30 – 16:30, 19:30 – 22:00

3.1: 04:00 – 06:00, 09:30 – 12:00, 15:30 – 17:30, 21:00 – 23:00 

3.2: 07:00 – 10:00, 12:00 – 15:30, 18:00 – 21:00 

4.1: 01:00 – 03:00, 06:00 – 09:30, 12:30 – 15:30, 17:30 – 20:30, 23:00 – 00:00 

4.2: 04:00 - 06:00, 10:00 – 12:30, 15:00 – 17:30, 21:30 – 23:30 

5.1: 03:00 – 05:00, 08:00 – 10:30, 13:00 – 16:00, 19:00 – 22:00 

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 09:00, 12:30 – 15:00, 17:30 – 20:00, 22:30 – 00:00 

6.1: 06:00 – 08:00, 10:00 – 13:00, 16:30 – 19:30 

6.2: 05:00 – 07:00, 10:30 – 12:30, 15:30 – 18:00, 20:30 – 22:30 

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла у Хмельницькій області. / © ДТЕК

Графік відключення світла у Хмельницькій області. / © ДТЕК

Графік відключення світла в Сумській області

Завтра, 24 лютого, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".

Графік відключення світла в Сумській області. / © ДТЕК

Графік відключення світла в Сумській області. / © ДТЕК

Графік відключення світла в Житомирській області

Черга 1.1: 0:00-2:00, 6:00-8:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00

Черга 1.2: 6:00-8:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00

Черга 2.1: 6:00-8:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00

Черга 2.2: 0:00-2:00, 8:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00

Черга 3.1: 4:00-6:00, 8:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00

Черга 3.2: 4:00-6:00, 8:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00

Черга 4.1: 0:00-2:00, 4:00-6:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00

Черга 4.2: 6:00-8:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00

Черга 5.1: 6:00-8:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00

Черга 5.2: 2:00-4:00, 8:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00

Черга 6.1: 2:00-4:00, 8:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00

Черга 6.2: 2:00-4:00, 8:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00

Графік відключення світла в Миколаївській області

Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на ВІВТОРОК, 24 лютого. Погодинні графіки діятимуть з 08:00 до 23:59.

1.1 – 14:30 - 18:00; 

1.2 – 14:30 - 18:00; 

2.1 – 07:30 - 11:00; 

2.2 – 18:00 - 20:30; 

3.1 – 14:30 - 18:00; 

3.2 – 11:00 - 14:30; 

4.1 – 18:00 - 21:30; 

4.2 – 07:30 - 11:00; 

5.1 – 21:30 - 00:00; 

5.2 – 11:00 - 14:30; 

6.1 – 07:30 - 11:00; 

6.2 – 18:00 - 20:30.

Нагадаємо, 23 лютого РФ завдала чергових ударів по енергетичній інфраструктурі. Є знеструмлені споживачі в Одеській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях.

