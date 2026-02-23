В Україні покарали чоловіка за ухилення від мобілізації / © ТСН

У Новгороді-Сіверському Чернігівської області до 3 років та 3 місяців позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК для відправлення на службу.

Про це йдеться у вироку Новгорода-Сіверського районного суду Чернігівської області від 19 лютого 2026 року.

Мобілізація на Чернігівщині: чоловік пройшов ВЛК і зник

Як встановило слідство, у січні 2025 року місцевий житель пройшов медичний огляд, за результатами якого був визнаний придатним до військової служби. Жодних підстав для відстрочки чоловік не мав.

3 січня він особисто отримав повістку, яка зобов'язувала його прибути до місцевого ТЦК та СП через два дні — 5 січня о 07:00 ранку — для відправлення до військової частини. Проте у визначений час військовозобов’язаний так і не з’явився.

Обвинувачений визнав, що ухилявся від мобілізації

У судовому засіданні чоловік свою провину визнав повністю. Він підтвердив, що був належним чином повідомлений про загальну мобілізацію та кримінальну відповідальність, але свідомо проігнорував виклик без поважних причин. У скоєному чоловік щиро розкаявся.

Чому суд призначив реальний термін за ухилення від мобілізації

Обираючи покарання, суддя врахував, що обвинувачений раніше не мав судимостей та позитивно характеризується. Проте ключовим аргументом стала суспільна небезпека вчинку в умовах воєнного стану.

«Умисне ігнорування конституційного обов'язку створює в очах суспільства враження безладдя та безкарності. Відмова від захисту Батьківщини під час збройної агресії РФ веде до підриву військової дисципліни та розлагодженості дій, спрямованих на захист суверенітету, що є неприпустимим», — йдеться у матеріалах суду.

Суд дійшов висновку, що підстав для «умовного» терміну (звільнення від відбування покарання з випробуванням) у цьому разі немає.

Вирок

Новгород-Сіверський районний суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).

Рішення суду:

Призначити покарання у вигляді 3 років та 3 місяців позбавлення волі .

Обрати запобіжний захід — тримання під вартою .

Чоловіка взяли під варту просто в залі суду.

Вирок суду за ухилення від мобілізації / © Єдиний державний реєстр судових рішень

