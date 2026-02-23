Марго Роббі одягла прозору сукню, яку доповнила найобговорюванішою сумкою 2026 року

Марго Роббі / © Getty Images

Після безумовного успіху свого нового фільму «Буремний перевал» акторка Марго Роббі відвідала ще один захід — фестиваль Tropfest 2026 у Сіднеї. Акторка стала однією із членкинь експертного журі на цьому фестивалі, однак увагу знову привернула одягом.

Марго та її стиліст Ендрю Мукамал зробили дуже сміливе модне поєднанням — акторка одягла абсолютно прозору чорну шифонову сукню з атласним бюстьє та шортами-боксерками, які були прикрашені квітковим мереживом. А ось чорна сукня Роббі була з аплікацією у вигляді птахів на грудях, мала шлейф та оздоблення бісером на подолі.

Цей ансамбль був від Модного дому Chanel і дизайнер Матьє Блазі презентував речі під час показу колекції весна-літо 2026 в Парижі.

Також Марго доповнила сукню чорними туфлями Chanel з відкритою п’яткою, лаконічними прикрасами і легким денним макіяжем, який підкреслював її природну красу. Однак була у цьому луку ще одна деталь — у руці Марго тримала незвичайну сумку, яку Блазі також презентував під час Тижня моди.

Ця сумка виконана із тонкого напівпрозорого шифону і є переосмисленням найкультовішої сумки Chanel — Timeless.

У своєму Instagram Ендрю Мукамал показав також детальніше образ акторки, а також аксесуари, зокрема цю невагому сумку.

