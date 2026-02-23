ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
454
Час на прочитання
2 хв

Марго Роббі одягла прозору сукню, яку доповнила найобговорюванішою сумкою 2026 року

Акторка продемонструвала, що не боїться модних експериментів, адже вийшла на публіку не лише у незвичній сукні, а й з оригінальною невагомою сумкою.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Марго Роббі

Марго Роббі / © Getty Images

Після безумовного успіху свого нового фільму «Буремний перевал» акторка Марго Роббі відвідала ще один захід — фестиваль Tropfest 2026 у Сіднеї. Акторка стала однією із членкинь експертного журі на цьому фестивалі, однак увагу знову привернула одягом.

Марго та її стиліст Ендрю Мукамал зробили дуже сміливе модне поєднанням — акторка одягла абсолютно прозору чорну шифонову сукню з атласним бюстьє та шортами-боксерками, які були прикрашені квітковим мереживом. А ось чорна сукня Роббі була з аплікацією у вигляді птахів на грудях, мала шлейф та оздоблення бісером на подолі.

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Цей ансамбль був від Модного дому Chanel і дизайнер Матьє Блазі презентував речі під час показу колекції весна-літо 2026 в Парижі.

Також Марго доповнила сукню чорними туфлями Chanel з відкритою п’яткою, лаконічними прикрасами і легким денним макіяжем, який підкреслював її природну красу. Однак була у цьому луку ще одна деталь — у руці Марго тримала незвичайну сумку, яку Блазі також презентував під час Тижня моди.

Ця сумка виконана із тонкого напівпрозорого шифону і є переосмисленням найкультовішої сумки Chanel — Timeless.

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

У своєму Instagram Ендрю Мукамал показав також детальніше образ акторки, а також аксесуари, зокрема цю невагому сумку.

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Марго Роббі / відео: Andrew Mukamal

Марго Роббі / відео: Andrew Mukamal

Марго Роббі у вечірніх сукнях (37 фото)

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
454
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie