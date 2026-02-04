ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
2 хв

Марго Роббі вийшла на фотокол у Лондоні у вінтажному пальті від Джона Гальяно

Акторка викликала фурор, адже після серії романтичний суконь, які вона демонструвала на прес-заходах, такого ансамблю від неї не очікув ніхто. Це було сміливо!

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Марго Роббі

Марго Роббі / © Associated Press

35-річна Марго Роббі знову змогла здивувати, адже для появи у Лондоні на фотоколі фільму «Буремний перевал» обрала вже зовсім не сукню. Стиліст Марго Ендрю Мукамал підібрав для її виходу на червону доріжку довге пальто із жакарду з квітковими візерунками, верх і манжети якого прикрашало рожеве хутро.

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Одягла це довге пальто акторка на голе тіло і поєднала із дуже неочікуваними речами — чорною миніспідницею та червоними панчохами, які прикрашали зверху рожеві бантики.

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Пальто на акторці особливе, адже вважається коштовністю у світі моди — це вінтажна річ, яку розробив дизайнер Джон Гальяно для колекції весна-літо 1992 року.

Також акторка доповнила образ сріблястими туфлями на високих підборах, зібрала волосся і зробила макіяж у нюдовій гамі, але з доволі помітним контурингом.

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Червоний колір, який ми знову бачимо у образі акторки — це уже помітна риса її ансамблів у цьому промотурі, адже такий відтінок ми бачили у її сукнях від Schiaparelli і Chanel. За словами самої акторки, такий колір вони з командою обрали, щоб він відповідав стилю заходу, зокрема червоній доріжці.

Чи усім сподобається цей лук — однозначно ні, але як і у попередніх ансамблях, які вона та її стилісти підбирали для прем’єри, тут відчувається ідея — Марго та Мукамал намагаються передати одягом атмосферу 19 століття, Вікторіанський стиль, драматизм та пристрасть, які зобразила у романі Емілі Бронте.

Фільм «Буремний перевал» режисерки Емеральд Феннелл — це нова екранізація за мотивами однойменного роману Емілі Бронте. В український прокат він вийде 12 лютого.

Марго Роббі у вечірніх сукнях (37 фото)

