Мобілізація в Україні працюватиме інакше: деталі нової цифрової реформи

В Україні автоматизували процес отримання відстрочок. Так, 90% продовжуються без людського втручання за кілька днів.

Про це повідомляє міністр оборони України Михайло Федоров.

«Ще нещодавно процес тривав тижні та забирав багато ресурсу. Тепер система сама перевіряє дані через державні реєстри й продовжує відстрочку автоматично», — сказав Федоров.

Автоматичне продовження відстрочки — деталі

Як зазначає Федоров, тепер замість збору документів, які надають право на відстрочку, система самостійно опрацьовуватиме дані з реєстрів. Більше не потрібно стояти у чергах до ТЦК кожні 90 днів — на зміну приходить цифровий процес без людського втручання. Додається, що замість очікування статусу відстрочки понад тиждень людина отримуватиме сповіщення в «Резерв+». Оптимізація процесу дозволить відмовитися від ручного опрацювання десятків тисяч заяв та супровідних документів на користь фокусу на ключових завданнях оборони.

«Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність», — додав він.

Раніше йшлося про те, що мобілізація в Україні може змінитися навесні залежно від ситуації на фронті. РФ збільшує кількість строковиків і резервістів, що впливає на баланс сил. В Україні обговорюють, як адаптувати мобілізацію до тривалої війни й уникнути економічного виснаження.