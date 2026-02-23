Частина громадян 2026 року отримає мінімальну пенсію майже 8 000 грн: хто саме

Мінімальна пенсія

В Україні відбулося зростання пенсійних виплат для окремих категорій громадян, які працювали у важких та небезпечних умовах. Згідно з оновленими нормами державного бюджету на 2026 рік, мінімальна виплата для працівників гірничої галузі тепер становить 7 785 грн. Ця сума значно перевищує загальновстановлений мінімальний рівень пенсії, який наразі зафіксований на позначці 2 595 грн.

Хто буде отримувати підвищену мінімальну пенсію

Підвищені соціальні гарантії розповсюджуються на вузьке коло фахівців, чия діяльність була пов’язана з підземними роботами.

До цього переліку належать:

Шахтарі, співробітники шахтобудівних організацій;

Особовий склад державної воєнізованої аварійно-рятувальної служби, що обслуговує вугільний сектор;

Важливо, що право на відповідні пільги зберігається і за родичами зазначених категорій працівників у визначених законом випадках.

Для отримання такої пенсії встановлено чіткі вимоги до трудового стажу:

Чоловікам необхідно мати щонайменше 25 років загального страхового стажу, де не менше 10 років припадає на роботу під землею.

Для жінок ці показники становлять 20 років загального стажу та 7,5 років спеціального підземного досвіду.

Крім того, вихід на таку пенсію передбачений після досягнення 50 років.

Механізм розрахунку виплат для гірників базується на 80% від їхнього заробітку, проте закон встановлює нижню межу.

Мінімальний розмір такої пенсії не може бути меншим за три прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність. Оскільки з січня 2026 року цей мінімум зріс на 234 грн, автоматично відбувся і перерахунок шахтарських виплат, які збільшилися з попередніх 7 000 грн до нинішнього рівня.