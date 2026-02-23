Хто може отримати підвищену пенсію в Україні

Деякі українці отримають більшу пенсію

Реклама

Крім пенсій за віком, в Україні існує система пільгових пенсій, яка дозволяє певним категоріям громадян вийти на відпочинок раніше встановленого загального віку. Це пов’язано з особливостями їхньої роботи, які можуть бути шкідливими для здоров’я або вимагати значних фізичних навантажень.

Що таке пільгові пенсії та хто має право на них

Пільгова пенсія — це вид пенсійного забезпечення, який передбачає вихід на пенсію на більш ранніх умовах, ніж це передбачено загальними правилами пенсійного законодавства. Таке право надається певним категоріям громадян, які працювали на шкідливих або важких виробництвах або мають значний стаж роботи у певних галузях.

Пільгові виплати передбачені для:

шахтарів та працівників підземних робіт у гірничодобувній галузі

працівників державної воєнізованої аварійно-рятувальної служби вугільної галузі

працівників шахтобудівних підприємств, зайнятих на підземних видах робіт

родичів зазначених категорій

Вимоги до страхового стажу

Чоловіки: не менше 25 років стажу, з яких щонайменше 10 років на підземних роботах після 50 років

Реклама

Жінки: мінімум 20 років, із 7,5 років на підземних роботах після 50 років

Пенсія в Україні — останні новини

Україна наразі має найбільш сприятливі умови для старту комплексної пенсійної реформи через поточну демографічну ситуації та стан пенсійної системи, заявив міністр соціальної політики Денис Улютін.

За словами Улютіна, завдяки збільшенню пенсійного віку та необхідного стажу в попередні періоди у наступні 20 років очікується зростання кількості платників внесків порівняно з кількістю отримувачів виплат. Наразі співвідношення працюючих до непрацюючих становить один до одного.

Улютін також повідомив, що від 1 березня 2026 року уряд проведе індексацію пенсій на 12,1% для всіх пенсіонерів, які отримують виплати безпосередньо з Пенсійного фонду. За його словами, цей показник на 4% перевищує індекс інфляції за попередній рік.

Реклама

Міністр також додав, що для переходу до нових підходів розрахунку прожиткового мінімуму необхідно ухвалити кілька проєктів закону, що дадуть змогу відв’язати від прожиткового мінімуму понад 180 типів виплат.

Станом на січень 2026 року середня пенсія в України становила 6544 грн.