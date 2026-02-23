Буданов прокоментував переговори з РФ та розкрив дату наступного раунду

Кирило Буданов

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов характеризує поточний етап переговорів з «обережним оптимізмом». Попри закритість процесу, він запевнив, що діалог не стоїть на місці, хоча результати стануть очевидними для суспільства лише на завершальному етапі.

Про це він розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE.

Прогрес переговорів

За словами очільника ОП, зараз іде постійна робота, яку не варто плутати з відсутністю результатів. Буданов наголосив, що деталі не виносяться у публічну площину, оскільки ситуація передбачає лише два сценарії: повне завершення війни або її продовження до фінального кінця.

«Ми рухаємось — повільно, але рухаємось. Коли кажуть, що прогресу немає, це не так. Але, на жаль, ви побачите тільки фінал. Або ми дійдемо до завершення війни, чи ми не дійдемо», — зазначив керівник Офісу Президента.

Коли чекати на наступний раунд?

Як зауважив Буданов для РБК-України, перемовини виходять на етап, коли сторони мають ухвалити принципові рішення. Новий раунд зустрічей між Україною та РФ може відбутися вже цього тижня — 26-27 лютого.

Кирило Буданов підкреслив, що саме цей момент може стати вирішальним для визначення подальшого курсу: або сторони знайдуть спільну мову для миру, або бойові дії триватимуть і надалі без жодних проміжних варіантів.

Буданов «переламав» всю тактику РФ на перемовинах

Нагадаємо, політолог Олексій Голобуцький вважає повернення Володимира Мединського до переговорів свідченням поразки Росії в обговоренні конкретних військових фактів. На думку експерта, після залучення до процесу Кирила Буданова діалог став занадто прагматичним для Кремля, орієнтуючись на реальні безпекові розрахунки, а не на пропаганду.

Голобуцький зазначає, що навіть кадровим російським розвідникам складно поєднувати справжнє становище окупаційних військ із вигаданими наративами. Тому Москва знову використовує Мединського, щоб за допомогою історичних міфів розмити суть переговорів та перевести їх із ділової площини в ідеологічну. Аналітик підкреслює, що така тактика «петляння» вказує на вимушену реакцію РФ на дії України замість диктування власних умов.

Нагадаємо, раніше Буданов заявляв, що тристоронні переговори в Женеві за участі України, Росії та Сполучених Штатів Америки були непростими.