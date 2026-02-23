Буданов прокомментировал переговоры с РФ и раскрыл дату следующего раунда

Кирилл Буданов

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов характеризует текущий этап переговоров с США и РФ с «осторожным оптимизмом». Несмотря на закрытость процесса, он заверил, что диалог не стоит на месте, хотя результаты станут очевидны для общества только на завершающем этапе.

Об этом он рассказал в комментарии журналистке Новости. Live.

Прогресс за закрытой дверью

По словам главы ОП, сейчас идет постоянная работа, которую не следует путать с отсутствием результатов. Буданов подчеркнул, что детали не выносятся в публичную плоскость, поскольку ситуация предполагает всего два сценария: полное завершение войны или ее продление до финального конца.

«Мы двигаемся — медленно, но двигаемся. Когда говорят, что прогресса нет, это не так. Но, к сожалению, вы увидите только финал. Или мы дойдем до завершения войны или мы не дойдем», — отметил руководитель Офиса Президента.

Когда ждать следующего раунда?

Как отметил Буданов для РБК-Украины, переговоры выходят на этап, когда стороны должны принять принципиальные решения. Новый раунд встреч между Украиной и РФ может состояться уже на этой неделе — 26-27 февраля.

Кирилл Буданов подчеркнул, что именно этот момент может стать решающим для определения дальнейшего курса: либо стороны найдут общий язык для мира, либо боевые действия будут продолжаться и дальше без промежуточных вариантов.

Буданов «переломил» всю тактику РФ на переговорах

Напомним, политолог Алексей Голобуцкий считает возвращение Владимира Мединского на переговоры свидетельством поражения России в обсуждении конкретных военных фактов. По мнению эксперта, после привлечения к процессу Кирилла Буданова диалог стал слишком прагматичным для Кремля, ориентируясь на реальные расчеты безопасности, а не на пропаганду.

Голобуцкий отмечает, что даже кадровым российским разведчикам сложно совмещать истинное положение оккупационных войск с вымышленными нарративами. Поэтому Москва снова использует Мединского, чтобы посредством исторических мифов размыть суть переговоров и перевести их из деловой плоскости в идеологическую. Аналитик подчеркивает, что такая тактика «петляния» указывает на вынужденную реакцию РФ на действия Украины вместо диктовки собственных условий.

Напомним, ранее Буданов заявлял, что трехсторонние переговоры в Женеве с участием Украины, России и Соединенных Штатов Америки были непростыми.