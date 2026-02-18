Буданов сделал заявление о «непростых» переговорах с Россией в Женеве

Кирилл Буданов. / © Getty Images

Трехсторонние переговоры в Женеве с участием Украины, России и Соединенных Штатов Америки были непростыми.

Об этом заявил глава Офиса президента и участник делегации Кирилл Буданов.

«Очередной раунд переговоров в Женеве завершен. Разговор был непростым, но важным. Вместе с командой готовимся к продолжению — уже в ближайшее время. Выстоим», — коротко сообщил руководитель ОП.

Украинская делегация в Женеве. Фото: Кирилл Буданов.

Переговоры в Женеве

18 февраля завершились двухдневные переговоры в Женеве. Руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были «трудными, но деловыми». По его словам, новая встреча по Украине «пройдет в ближайшее время». Впрочем, деталей он не сообщил.

В свою очередь, глава украинской переговорной группы Рустем Умеров заинтриговал заявлением о результатах переговоров. Он заявил, что «часть вопросов удалось уточнить, по части продолжается дополнительное согласование». По его словам, продвижение есть, но «пока без деталей»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прогрессе. В частности, по военному направлению все три стороны «были конструктивны». По его словам, военные в принципе почти обо всем договорились.