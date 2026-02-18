Умеров заинтриговал заявлением о результатах переговоров с Россией в Женеве

Рустем Умеров. / © Getty Images

В Женеве состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров в формате Украина-США-Россия. Работа была интенсивной и предметной. Продвижение есть, но «пока без деталей»

Об этом заявил секретарь СНБО и руководитель делегации Рустем Умеров во время пресс-конференции после второго дня переговоров.

По его словам, на переговорах в рамках делегации работали политические и военные блоки. Умеров акцентировал, что «процесс не останавливается и имеет продолжение».

«Обсуждали параметры безопасности и механизмы реализации возможных решений. Часть вопросов удалось уточнить, по части продолжается дополнительное согласование. Мы сосредоточены на отработке ключевых положений, необходимых для финализации процесса. Это сложная работа, которая требует согласования всех сторон и времени», — подчеркнул украинский чиновник.

Умеров подчеркнул: следующий этап будет заключаться в том, чтобы достичь необходимого уровня согласованности, чтобы вынести наработанные решения на рассмотрение президентов.

«Наша задача — подготовить для этого реальную, а не формальную основу. Украина работает конструктивно. Конечная цель неизменна — справедливый и устойчивый мир», — подытожил глава украинской делегации.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о прогрессе на переговорах в Женеве. В частности, по военному направлению все три стороны «были конструктивны». По его словам, военные в принципе почти обо всем договорились. Мониторинг будет определенно с участием американской стороны, и это конструктивный сигнал.

В то же время представители РФ были менее говорливыми. Глава делегации РФ Владимир Мединский заявил, что трехсторонние переговоры были «трудными, но деловыми». Он также сообщил, что новая встреча по Украине «пройдет в ближайшее время».