Владимир Мединский. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Соединенными Штатами Америки в Женеве 17-18 февраля были «тяжелыми, но деловыми».

Об этом заявил помощник «фюрера», глава делегации страны-агрессора Владимир Мединский.

«Переговоры продолжались два дня. Очень долго вчера — в разных форматах. Сегодня — около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми», — сообщил представитель Кремля.

По словам Мединского, новая встреча по Украине «пройдет в ближайшее время». Впрочем, деталей он не сообщил.

Завершение переговоров

Отметим, что около 12:00 росСМИ сообщили, что второй день переговоров между представителями Украины, России и США завершился. После этого делегация России вышла к СМИ, где Мединский дал небольшой комментарий, а затем российские представители покинули место встречи.

Спикер секретаря СНБО Диана Давитян подтвердила информацию об окончании трехсторонних переговоров. По ее словам, консультации завершили как политическая, так и военная группы. В общей сложности сегодняшние переговоры продолжались около двух часов.

Напомним, вчера после окончания переговоров РФ воздержалась от публичных комментариев по поводу их течения и результатов. В Кремле заранее предупреждали об этом. Мол, «по итогам контактов во вторник (17 февраля — Ред.) новостей ждать не стоит».

Тем не менее, спикер российского МИД Мария Захарова, комментируя переговоры в Женеве, заявила, мол, любой шаг, «который может привести к урегулированию ситуации, имеет большое значение».