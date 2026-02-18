В Женеве начался второй день трехсторонних переговоров

Переговоры в Женеве / © Рустем Умеров

Дополнено новыми материалами

В среду, 18 февраля, в швейцарской Женеве начался второй день трехсторонних переговоров между Украиной , США и Россией.

Об этом сообщил секретарь СНБО и глава украинской делегации Рустем Умеров.

«Консультации проходят в группах по направлениям в рамках политического и военного блоков. Работаем над уточнением параметров и механики обсуждаемых вчера решений», — подчеркнул он.

По словам Умерова, делегация «настроена на предметную работу». В то же время, об итогах, пообещал, проинформировать дополнительно.

Переговоры в Женеве: день первый

После встреч 17 февраля глава делегации Рустем Умеров сообщил, что дискуссии были сфокусированы не на абстрактных декларациях, а на «практических вопросах и механике возможных решений». Кроме того, по его словам, Киев , США и Европа скоординировали позиции, а также обсудили итоги раунда переговоров с Россией и синхронизировали подходы к дальнейшим действиям.

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил о достижении «значительного прогресса» после трехсторонних встреч накануне. Американское чиновник отметил, что по указанию президента Дональда Трампа, Вашингтон "провел третью серию трехсторонних переговоров с Украиной и Россией".

В то же время, делегация агрессорки России от комментариев относительно хода и результатов встречи воздержалась. В то же время глава МИД РФ Мария Захарова, комментируя переговоры в Женеве, заявила, мол, любой шаг, «который может привести к урегулированию ситуации, имеет большое значение».

