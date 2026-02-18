- Дата публикации
В Женеве начался второй день трехсторонних переговоров
Консультации проходят в группах по направлениям в рамках политического и военного блоков.
В среду, 18 февраля, в швейцарской Женеве начался второй день трехсторонних переговоров между Украиной , США и Россией.
Об этом сообщил секретарь СНБО и глава украинской делегации Рустем Умеров.
«Консультации проходят в группах по направлениям в рамках политического и военного блоков. Работаем над уточнением параметров и механики обсуждаемых вчера решений», — подчеркнул он.
По словам Умерова, делегация «настроена на предметную работу». В то же время, об итогах, пообещал, проинформировать дополнительно.
Переговоры в Женеве: день первый
После встреч 17 февраля глава делегации Рустем Умеров сообщил, что дискуссии были сфокусированы не на абстрактных декларациях, а на «практических вопросах и механике возможных решений». Кроме того, по его словам, Киев , США и Европа скоординировали позиции, а также обсудили итоги раунда переговоров с Россией и синхронизировали подходы к дальнейшим действиям.
Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил о достижении «значительного прогресса» после трехсторонних встреч накануне. Американское чиновник отметил, что по указанию президента Дональда Трампа, Вашингтон "провел третью серию трехсторонних переговоров с Украиной и Россией".
В то же время, делегация агрессорки России от комментариев относительно хода и результатов встречи воздержалась. В то же время глава МИД РФ Мария Захарова, комментируя переговоры в Женеве, заявила, мол, любой шаг, «который может привести к урегулированию ситуации, имеет большое значение».