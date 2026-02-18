Кремль не готовит россиян к миру: появился тревожный сигнал из России

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Российская Федерация сохраняет жесткую позицию во время переговоров в Женеве и вполне вероятно — не хочет добиваться никаких компромиссов. В частности, свидетельством тому является то, что Кремль не подготовил общество к идее возможных уступок и компромиссов России для прекращения войны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, один источник сообщил кремлевскому медиа, что переговоры в Женеве будут охватывать по меньшей мере пять направлений — территориальное, военное, политическое, экономическое и безопасное.

Реклама

Как РФ исключает возможность уступок

В то же время российские чиновники и подконтрольные Кремлю росСМИ фактически исключают возможность уступок. Депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, целевой аудиторией которых является российское население и часто выступающие рупорами настоящих дипломатических и военных целей диктатора Владимира Путина, продолжают продвигать шаблонные риторические строки Кремля о исходных военных требованиях РФ, которые выходят за пределы территории на востоке Украины.

В частности, глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил, что Украина якобы сможет «победить» только в случае присоединения к России. В свою очередь, его заместитель Юрий Швиткин заявил, что якобы военные достижения РФ создают «благоприятный фон» для дипломатического урегулирования.

Аналитики отмечают, что это усиливает нарратив Кремля о том, что Киев и Запад должны уступить требованиям Москвы за столом переговоров из-за страха перед будущими действиями России на поле боя.

Российские политики настаивают, что переговоры должны проходить прежде всего между РФ и США, фактически отодвигая Киев на второй план. Они также апеллируют к так называемому «духу Анкориджа», ссылаясь на якобы предварительные договоренности в августе 2025-го, отвечающие требованиям Кремля по капитуляции Украины и НАТО.

Реклама

РФ готовит общество к затягиванию войны

В то же время, внутри страны-агрессорки продолжается информационная кампания, которая готовит российское общество к затягиванию войны. В частности, связанный с олигархом Константином Малофеевым телеканал «Царьград» опубликовал статью о том, что Москва пытается использовать переговоры, чтобы «создать впечатление», что она серьезно желает решить самые сложные вопросы в войне. В публикации отмечается, что якобы реальный мир возможен только после серьезных военных достижений РФ, до которых пока далеко.

В ISW отмечают, что эта статья, вероятно, преследует цель склонить российских ультранационалистов — ключевого избирателя Путина — поверить, что Российская Федерация не намерена отказываться от своих начальных военных целей или идти на компромиссы, чтобы прекратить войну с Россией.

«ISW продолжает оценивать, что Кремль не подготовил российское общество к идее возможных уступок и компромиссов России для прекращения войны», — заключают американские аналитики.

Напомним, Bloomberg писала о последствиях вторжения агрессорки РФ в Украину. Российский Белгород, который в 40 км от границы, стал одним из самых показательных примеров того, как дорого война начала стоить самой агрессорке. В городе с населением около 322 тыс. человек повреждены энергосети после ракетных атак — настолько, что жители могут оставаться без горячей воды в течение нескольких месяцев.

Реклама