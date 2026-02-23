Украинские военные разгромили дивизион "Бастион" в Крыму: появилось видео

Ракета / © Getty Images

Подразделения Сил обороны Украины показали видео ударов по военным объектам российской армии на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму, где были поражены позиции берегового ракетного комплекса "Бастион".

Об этом сообщает Командование сил специальных операций ВС Украины.

В ночь на 23 февраля 2026 года подразделения "Фронтового удара" Сил специальных операций нанесли серии огневых ударов дронами FP-2 по объектам противника. Главной целью стал район сосредоточения ракетного дивизиона 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ, имеющей на вооружении комплексы "Бастион".

Кроме того, в Донецкой области украинские военные поразили состав боеприпасов российских оккупантов вблизи населенного пункта Нижняя Крынка. Еще один удар был нанесен по составу материально-технического обеспечения противника в районе Великой Новоселки.

В Силах спецопераций отмечают, что такие асимметричные действия направлены на системное снижение наступательного потенциала России. Факт поражения целей подтвержден, в то же время информация о потерях противника уточняется.

Напомним, ранее Силы обороны Украины сообщали о масштабной операции по ликвидации важных военных объектов российской армии на оккупированных территориях. Одной из ключевых целей стал ракетный дивизион в Крыму, который использовался для усиления угроз в Черноморском регионе.

Также напомним, что в ночь на 23 февраля дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины поразили одну из ключевых нефтетранспортных инфраструктур России — нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" в Татарстане.