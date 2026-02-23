Кремль меняет тактику ударов: что теперь под прицелом РФ - ISW

РФ атакует украинцев каждый день / © Associated Press

Российские войска в ночь на 22 февраля совершили один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине за последнее время, задействовав 347 дронов и ракеты.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

На этот раз мишенями стали не только объекты энергетики, но и логистика, в том числе железнодорожная инфраструктура и системы водоснабжения в городах.

«После попыток уничтожить энергосистему Украины Москва переходит к ударам по логистике, стремясь усложнить поставки и повседневную жизнь в украинских городах», — считают эксперты.

Что известно о приоритетах РФ

Российские оккупанты могут изменить приоритеты обстрелов и сосредоточиться на объектах критической инфраструктуры, которые обеспечивают украинцев водой, сообщил Иван Якубец, командующий Аэромобильными войсками ВСУ (1998–2005 гг.) По словам эксперта, враг будет целить в места с наибольшим скоплением населения, чтобы создать гуманитарную катастрофу.

Ночная атака по Украине 23 февраля — детали

В ночь на 23 февраля российские оккупанты нанесли удар «Шахедами» по Одесской области, в результате чего погибли два человека, еще трое — пострадали.

Российские беспилотники также ударили по Запорожью. В результате атаки погиб человек, еще один — получил ранения.

Утром в Харькове раздавались взрывы — город атаковали ракетами.