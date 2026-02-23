ТСН в социальных сетях

Переговоры Украины, США и РФ об окончании войны: Зеленский сделал новое заявление

Владимир Зеленский прокомментировал проблемы во время трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках переговоров между Украиной, США и Россией украинская сторона напрямую не получает информацию от Москвы, а потому неизвестно, действительно ли страна-агрессорка готова закончить войну.

Об этом он сказал в комментарии ВВС.

«Путин говорит с Трампом о чем-то. Мы потом получаем информацию от США. Так же мы передаем информацию США, а оно передают РФ. Американцы делают эту атмосферу за счет того, что они находят слова к русским и к украинцам. Вопрос в том, что мы не получаем информацию друг от друга», — сказал украинский президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что вопрос окончания войны не может заключаться в выводе войск с украинских территорий.

«Вопрос, насколько вероятным может быть окончание войны. Если нас заставляют выйти с наших территорий — это риск для всех», — сказал он.

Напомним, Зеленский объяснил, что будет победой Украины в войне. Остановить российского диктатора Владимира Путина и не допустить оккупации Украины важно не только для нашего государства, но и для всего мира, отметил президент.

Зеленский также поручил главе украинской переговорной группы Рустему Умерову вовлечь в процесс урегулирования войны в Украине страны Ближнего Востока и Турцию.

