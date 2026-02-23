Как носить макси-платье / © Getty Images

Макси-платье часто кажется рискованным выбором для невысоких девушек. Слишком длинное, слишком объемное, слишком «не для меня», однако правда в том, что проблема не в длине, а в стилизации. Издание PureWow рассказало, что макси могут работать на небольшую фигуру не хуже, чем мини.

После лет экспериментов, примерок, ошибок и стильных находок сформировались простые, но действенные правила, которые помогают выглядеть стройнее, выше и элегантнее без каблуков-платформ и походов к портному.

Правило №1: выбирайте приталенные силуэты

Объем — главный враг маленьких женщин. Слишком свободные, богемные макси-платья легко «съедают» рост и превращают силуэт в бесформенный. Поэтому лучший выбор — модели с четко очерченной талией или приталенным верхом.

Это не означает облегаєщее, достаточно, чтобы платье подчеркивало фигуру, а не пряталось за слоями ткани. Чем меньше лишнего объема, тем больше визуальной высоты.

Правило №2: ремень — лучший друг

Если макси-платье все же свободного кроя, ремень спасает ситуацию. Он акцентирует талию и возвращает фигуре пропорции. Однако есть нюанс, для небольших женщин важны тонкие ремни. Широкие могут «разрезать» фигуру пополам и сделать вас еще ниже.

Макси-платье с уже встроенным поясом или завязками — идеальный вариант без лишних усилий.

Правило №3: глубже вырез — больше роста

V-образный или округлый вырез — это не только о сексуальности, но и об оптической магии. Открытые ключицы и декольте удлиняют шею, а вместе с ней — весь силуэт.

К тому же в случае макси-платья, вырез помогает избежать ощущения «слишком много ткани». Даже минимальный акцент в зоне шеи уже работает на вас.

Правило №4: мелкий принт или однотонность

Крупные принты могут быть стильными, но для невысокого роста они часто слишком доминантны. Мелкие узоры или однотонные ткани создают чистые, вытянутые линии — именно то, что нужно небольшим фигурам.

Однотонные макси-платья — беспроигрышный вариант, ведь минимализм всегда играет на руку, когда речь идет о визуальном удлинении.

Правило №5: акцент вверху

Объемные рукава, рюши, интересные бретели или нестандартный вырез — все, что привлекает внимание к верхней части тела, работает на создание иллюзии роста. Взгляд автоматически движется вверх, а силуэт кажется выше.

Пушистые рукава, оборки или даже декоративный узел на груди — стильные детали, которые меняют все.

Бонус-правило: покупайте миди вместо макси

Если бренд не предлагает одежду для невысоких девушек, есть хитрый лайфхак — покупайте платье миди. То, что на модели ростом 180 см заканчивается посреди икры, на вас будет выглядеть идеальной макси-удлиной без лишних подгибов.

Это экономит время, деньги и нервы и имеет такой же эффектный вид.

Макси-платье — не враг невысоких девушек, а их скрытый козырь. Правильный крой, продуманные детали и несколько стилистических трюков способны полностью изменить восприятие фигуры.

Так что забудьте об устаревших правилах «это не для моего роста». Миниатюрность — это не ограничение, а стильная особенность и макси-платья вполне могут работать на вас, стоит только дать им шанс.