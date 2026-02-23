Принцесса Кейт впервые за три года посетила церемонию BAFTA и очаровала всех своей красотой

Принцесса Кейт / © Associated Press

Кэтрин, принцесса Уэльская вместе со своим мужем принцем Уильямом 22 февраля посетили 79-ю церемонию вручения премии Британской академии киноискусства. Мероприятие традиционно состоялось в Королевском фестивальном зале в Лондоне.

Это мероприятие, более известное широкой публике как премия BAFTA, — ежегодная церемония вручения кинопремий, которую проводит Британская академия кино- и телевизионных искусств. Награды вручается лучшим полнометражным и документальным фильмам, которые были показаны в британских кинотеатрах в течение года.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Появление Кэтрин привлекло на мероприятии особенно много внимания на этот раз, поскольку это было ее первое появление на церемонии за три года. Даже несмотря на то, что королевская семья сейчас находится в разгаре грандиозного скандала, принцесса украла все взгляды публики и очаровала красотой и своим изысканным образом.

Кейт в очередной раз доказала, что она самая стильная королевская особа и даже затмила луком многих голливудских звезд. Выбрала Ее Высочество нежное шифоновое платье от Модного дома Gucci, которое когда-то было создано для нее на заказ. Этот розовый романтический наряд не новый и ранее Кейт уже его носила.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Платье было А-силуэта, имело открытые плечи, глубокое декольте, складки ткани и плиссировку. Акцентом в наряде был бархатный пояс на талии, который также перекликался по цвету с бархатным пиджаком принца Уильяма.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Образ Кэтрин дополнила серебристыми туфлями от Oscar de la Renta, клатчем от Prada, бриллиантовыми серьгами-люстрами Greville и бриллиантовым браслетом в стиле ар-деко, которые ранее принадлежали королеве Елизавете. Также роскошным украшением лука принцессы стала ее прическа с роскошными длинными волосами, которые были уложены в изысканные локоны.

Принцесса Кейт / © Associated Press