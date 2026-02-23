когда у детей формируется представление об успехе и работе / © Credits

Когда мы слышим вопрос «кем ты хочешь стать?», обычно представляем подростков накануне экзаменов, но реальность другая. Дети уже в 5-9 лет не просто фантазируют, они достаточно четко описывают будущую профессию и аргументируют собственный выбор. Причем делают это не случайно, а опираются на собственный опыт, наблюдения и мир, который их окружает, об этом рассказало издание RTÉ

Издание рассказало, что 98% детей до 9 лет могут назвать конкретную профессию, которую представляют для себя в будущем. И это происходит задолго до уроков профориентации или разговоров об университете.

Дети думают о работе

Так называемое «карьерное обучение» уже происходит — неформально, между игрой, разговорами дома, мультфильмами и школьными занятиями. Дети связывают работу с:

удовольствием и радостью,

деньгами и безопасностью,

помощью другим,

творчеством,

социальным статусом.

Даже шестилетние дети понимают, что работа — это не только «чем-то заниматься», но и способ выжить, купить дом и быть независимым. Это формирует их самооценку и представление о собственных возможностях.

Что важно в детских разговорах

Самое интересное — не перечень профессий, а мотивация. Дети выбирают не то, что «престижно», а то, что:

им нравится,

в чем они чувствуют себя сильными,

что они видят вокруг себя.

Именно эти ранние представления закладывают ощущение «мне можно» или «это не для меня». И варианты, которые ребенок «отвергает» в раннем возрасте, часто уже не возвращаются в подростковом.

Дети верят в равенство, но копируют мир

Один из самых показательных моментов — гендерные паттерны. Большинство детей искренне говорят, что «девушки и парни могут быть кем угодно». Но примеры, которые они приводят, часто воспроизводят классические сценарии.

Мальчики — футбол, гейминг, технологии.

Девочки — искусство, медицина, образование, забота о других.

Интересно, что многие девушки уже мечтают о профессиях в сфере науки и технологий, тогда как мальчики редко представляют себя в «заботливых» или творческих ролях. Это означает, что прогресс есть, но он неравномерен. И эти установки не «врожденные», они формируются через медиа, семейные роли и культурные нарративы.

Как действовать родителям

Родители и учителя признаются, что их удивляет, насколько рано появляются стереотипы. В то же время почти все поддерживают идею говорить с детьми о работе уже в начальной школе, однако без навязывания конкретных путей. Ключевые принципы, которые поддерживают взрослые:

широта и разнообразие примеров,

речь об интересах и сильных сторонах,

знакомство с различными ролевыми моделями,

интеграция темы в игру, чтение и обсуждение.

Учителя признаются, что времени всегда не хватает, но когда темы карьеры естественно вплетаются в уроки, а не навязываются отдельной дисциплиной, эффект ощутим.

Навыки важнее профессий

В мире, где карьеры больше не линейны, взрослые сходятся в одном, что гибкие навыки важнее раннего выбора профессии. Самоосознание, креативность, адаптивность, устойчивость — именно они помогут детям в будущем, независимо от того, как изменится рынок труда.

Игнорировать ранние представления детей — не значит защищать их от давления. Это означает оставлять их наедине с сильными, но неосмысленными влияниями.

Разговор о будущем не должен выглядеть как анкетирование «кем ты хочешь быть». Вместо этого — это пространство для исследования себя, интересов и возможностей. Когда вы помогаете детям видеть мир шире, задавать вопросы и не бояться меняться, мы не сужаем их выбор, мы его открываем.