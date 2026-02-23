- Дата публикации
Моника Беллуччи в элегантном платье с открытыми плечами появилась на церемонии BAFTA в Лондоне
61-летняя актриса выглядела очаровательно на кинособытии.
Моника Беллуччи посетила 79-ю церемонию вручения премии BAFTA, которая состоялась в Королевском фестивальном зале в Лондоне.
Актриса появилась перед публикой в элегантном платье макси своего любимого черного цвета от бренда Stella McCartney. Наряд имел длинные рукава, открытые плечи и глубокое декольте.
Платье Моника скомбинировала с черными босоножками на высоких платформах и каблуках и с небольшим черным клатчем с аппликацией, имитирующей цветок.
На шее у Беллуччи было роскошное колье с бриллиантами и сапфирами от Cartier из коллекции En Équilibre, а на руке — кольцо. У нее была укладка с челкой и макияж с акцентом на глазах.
Напомним, Моника Беллуччи в красивых платьях и бриллиантах снялась для глянца.