Моника Беллуччи в элегантном платье с открытыми плечами появилась на церемонии BAFTA в Лондоне

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи посетила 79-ю церемонию вручения премии BAFTA, которая состоялась в Королевском фестивальном зале в Лондоне.

Моника Беллуччи / © Associated Press

Актриса появилась перед публикой в элегантном платье макси своего любимого черного цвета от бренда Stella McCartney. Наряд имел длинные рукава, открытые плечи и глубокое декольте.

Моника Беллуччи / © Associated Press

Платье Моника скомбинировала с черными босоножками на высоких платформах и каблуках и с небольшим черным клатчем с аппликацией, имитирующей цветок.

На шее у Беллуччи было роскошное колье с бриллиантами и сапфирами от Cartier из коллекции En Équilibre, а на руке — кольцо. У нее была укладка с челкой и макияж с акцентом на глазах.

Моника Беллуччи / © Associated Press

Напомним, Моника Беллуччи в красивых платьях и бриллиантах снялась для глянца.