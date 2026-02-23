ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
312
Время на прочтение
1 мин

Моника Беллуччи в элегантном платье с открытыми плечами появилась на церемонии BAFTA в Лондоне

61-летняя актриса выглядела очаровательно на кинособытии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Моника Беллуччи

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи посетила 79-ю церемонию вручения премии BAFTA, которая состоялась в Королевском фестивальном зале в Лондоне.

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

Актриса появилась перед публикой в элегантном платье макси своего любимого черного цвета от бренда Stella McCartney. Наряд имел длинные рукава, открытые плечи и глубокое декольте.

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

Платье Моника скомбинировала с черными босоножками на высоких платформах и каблуках и с небольшим черным клатчем с аппликацией, имитирующей цветок.

На шее у Беллуччи было роскошное колье с бриллиантами и сапфирами от Cartier из коллекции En Équilibre, а на руке — кольцо. У нее была укладка с челкой и макияж с акцентом на глазах.

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

Напомним, Моника Беллуччи в красивых платьях и бриллиантах снялась для глянца.

Дата публикации
Количество просмотров
312
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie