Экс-принца Эндрю запечатлели по пути домой из полицейского участка: появились фото
Эндрю Маунтбаттен-Виндзор был арестован 19 февраля, в день своего 66-летия, по обвинению в должностном преступлении, но в тот же день его отпустили домой.
Вчера вечером бывший принц был замечен впервые после своего ареста в автомобиле, когда покинул полицейский участок Эйлшема в Норфолке после примерно 11 часов, проведенных под стражей. Его сфотографировали на заднем сиденье автомобиля.
Полиция долины Темзы выпустила обновленное заявление, подтверждающее освобождение «мужчины в возрасте около шестидесяти лет из Норфолка», хотя имя Эндрю не было названо. «Арестованный мужчина освобожден под следствие», — говорится в заявлении.
Полиция добавила, что обыски в Норфолке завершены, но обыски в Беркшире, где находится бывший дом Эндрю, Роял Лодж, все еще продолжаются. Ранее в тот же день BBC сообщила, что в домах Эндрю проводятся обыски.
Около 8 утра по местному времени сотрудники полиции прибыли на ферму Вуд-Фарм в Норфолке, расположенную в поместье короля Чарльза, куда Эндрю недавно переехал после того, как был вынужден отказаться от аренды Роял-Лодж. Эндрю был арестован по «подозрению в должностном преступлении».
Арест произошел после серии скандалов, которые преследовали Эндрю из-за его связей с Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления, который умер в тюрьме в 2019 году. Эндрю неоднократно отрицал какие-либо правонарушения, связанные с его связями с Эпштейном.
Король Чарльз вчера мгновенно отреагировал на арест младшего брата, а Букингемский дворец выпустил заявление.