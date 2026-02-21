Рубио провел новые переговоры по Украине: что известно

Марк Рубио. / © Associated Press

Реклама

Государственный секретарь США Марко Рубио встретился с министерством иностранных дел Великобритании Иветтой Купер и обсудил ситуацию в Украине .

Об этом американское чиновник сообщил в Сети Х .

По словам Рубио, в ходе встречи политики обсудили политическую ситуацию в мире. В частности, в Украине.

Реклама

"Сегодня встретился с Иветтой Купер, чтобы обсудить наши дальнейшие дипломатические усилия по прекращению войны между Россией и Украиной", - написал госсекретарь, но деталей не сообщил.

Также Рубио и Купер поговорили о важности сотрудничества в Сирии и внедрении второй фазы в Газе, а также о нашей общей сосредоточенности на обеспечении перемирия в Судане.

Напомним, перед переговорами в Женеве госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что предыдущие мирные переговоры сузили круг вопросов по Украине. Впрочем, самые «сложные вопросы» пока остаются без ответа.