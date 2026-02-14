Рубио сделал новое заявление о переговорах и заинтриговал словами о заинтересованности Кремля

Марк Рубио и Дональд Трамп. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Мирные переговоры «сузили» круг вопросов по Украине. Впрочем, самые «сложные вопросы» пока остаются без ответа. Это сложная задача.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время выступления Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил The Guardian.

В то же время Рубио отклонил предположение модератора о том, что у Кремля нет заинтересованности в переговорах. Мол, мы этого не знаем.

«Они (россияне — Ред.) говорят, что да, и при каких условиях они готовы это сделать, и можем ли мы найти условия, приемлемые для Украины, на которые Россия всегда согласится. Но мы будем продолжать это проверять», — говорит он.

По его словам, США и Европа продолжают принимать меры по давлению на Россию. Госсекретарь также отметил, что Вашингтону удалось «достичь прогресса» в переговорах, а дальнейшие обсуждения состоятся во вторник, 17 февраля.

«Я не думаю, что кто-то в этой комнате будет против урегулирования этой войны путем переговоров, при условии справедливых и постоянных условий. Именно этого мы стремимся достичь. Мы будем продолжать пытаться добиться этого», — заявил американский госсекретарь.

Переговоры в Женеве

В Офисе президента Украины подтвердили новую встречу с РФ, которая должна пройти в Женеве 17-18 февраля. Владимир Зеленский определил состав украинской делегации. Среди шести ее членов будут секретарь СНБО Рустем Умеров, глава ОП Кирилл Буданов и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

В то же время РФ неожиданно сменила главу делегации. Им будет помощник «фюрера» Владимир Мединский. Во время трехсторонних встреч в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля главой делегации был начальник ГРУ Игорь Костюков.