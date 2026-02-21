Что будет с курсом доллара и евро в течение следующей недели: прогноз банкира

Курсы валют. / © Национальный банк Украины

В течение следующей недели, 23 февраля — 1 марта, ситуация на валютном рынке Украины будет стабильной. Резких резких колебаний не ожидается.

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии «РБК-Украина».

По словам банкира, конец февраля традиционно является переходным периодом для валютного рынка.

Лесной объяснил, что в последние недели спрос остается повышенным даже несмотря на предложение от аграриев и налоговые отчисления в бюджет. Бизнес вынужден заранее формировать валютные резервы из-за рисков перебоев с электроснабжением.

Сейчас на курсовую динамику одновременно влияют война, энергетические риски, внутренние экономические вызовы и нестабильная внешняя конъюнктура.

Национальный банк, пояснил банкир, продолжает реализацию режима «управляемой гибкости», а также вмешивается в моменты потери равновесия рынка, активно насыщая его валютой.

Прогноз на последнюю неделю февраля

Курс доллара будет торговаться в пределах 43 грн, а возможный максимум для евро — 52 грн. Банкир объяснил, что ситуация на валютном рынке будет оставаться напряженной, но под контролем. Резких курсовых перекосов не прогнозируется:

наличный рынок: 43-43,75 грн/доллар и 50-52 грн/евро;

межбанк: 43-43,5 грн/доллар и 50-52 грн/евро.

Курсовые показатели в течение недели:

ежедневные изменения: в обменных пунктах — до 0,3 грн, в комбанках — до 0,1-0,2 грн;

разница между покупкой и продажей: в кассах банков до 0,5-0,6 грн. на 1 доллар и до 0,8-1 грн. на 1 евро.

Напомним, ранее эксперты объяснили, стоит ли скупать доллары. Экономист Олег Пендзин призывает обращать внимание на уровень инфляции. Поскольку цены в январе росли медленно (0,7% против 0,8% в декабре), для регулятора нет смысла искусственно укреплять гривну.