Протесты в Албании переросли в насилие / © скриншот с видео

Реклама

В пятницу, 20 февраля, в столице Албании Тиране произошли массовые антиправительственные протесты , переросшие в жестокие стычки с правоохранителями из-за громкого коррупционного скандала в правительстве.

Об этом пишет албанское издание Shqiptarja.

Требования оппозиции и коррупционный скандал

Тысячи сторонников оппозиционной Демократической партии вышли на улицы с требованием немедленной отставки премьер-министра Эдди Рамы. Политическое напряжение в стране обострилось после того, как специальная прокуратура предъявила обвинение заместителю главы правительства Белинди Баллуку. Ее подозревают во вмешательстве в государственные тендеры на крупные инфраструктурные проекты и содействии определенным компаниям.

Реклама

В ответ на эти обвинения лидеры оппозиции организовали быстро переросшее в насилие массовое шествие.

«Дни Эди Рамы сочтены. Пусть знают, что даже если они скроются за солнцем, мы найдем их и накажем по всей строгости закона», — заявил лидер оппозиции Салли Бериша.

Жестокие стычки и задержания

Митингующие начали забрасывать офис премьер-министра и здание парламента коктейлями Молотова и пиротехникой. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона толпы. По данным правоохранителей, в ходе беспорядков были арестованы 18 человек, а еще 28 находятся под следствием. Среди задержанных оказались несовершеннолетние от 15 до 17 лет.

Полиция конфисковала 25 неразорванных зажигательных бомб, которые протестующие прятали в школьных рюкзаках между книгами, а также маски для сокрытия лиц.

Реклама

Антироссийская позиция организатора протестов

Единственным политиком, в отношении которого начато расследование за организацию незаконного собрания, стал оппозиционер Клевис Баллиу. Для украинцев этот деятель может быть интересен своей жесткой антироссийской риторикой.

В своем недавнем телевизионном интервью Баллиу заявил , что главный интерес Москвы на Балканах заключается в разрушении репутации Европы и демократических ценностей, чтобы открыть каналы для дестабилизации всего континента. Он также остро критикует действующего премьера Албании за подыгрывание интересам Кремля и отмечает, что наибольший ущерб для региона — продвигать российско-сербские проекты под видом албанских.

Напомним, массовые протесты в Иране повлекли гибель по меньшей мере 5 тысяч человек, включая силовиков. Власти обвиняют «террористов и мятежников», а суды допускают смертные приговоры.