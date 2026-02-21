Протести в Албанії переросли у насильство / © скриншот з відео

Реклама

У п’ятницю, 20 лютого, у столиці Албанії Тірані відбулися масові антиурядові протести, які переросли у жорстокі сутички з правоохоронцями через гучний корупційний скандал в уряді.

Про це пише албанське видання Shqiptarja.

Вимоги опозиції та корупційний скандал

Тисячі прихильників опозиційної Демократичної партії вийшли на вулиці з вимогою негайної відставки прем’єр-міністра Еді Рами. Політична напруга в країні загострилася після того, як спеціальна прокуратура висунула звинувачення заступниці очільника уряду Белінді Баллуку. Її підозрюють у втручанні в державні тендери на великі інфраструктурні проєкти та сприянні певним компаніям.

Реклама

У відповідь на ці звинувачення лідери опозиції організували масову ходу, яка швидко переросла у насильство.

«Дні Еді Рами злічені. Нехай знають, що навіть якщо вони сховаються за сонцем, ми знайдемо їх і покараємо за всією суворістю закону», — заявив лідер опозиції Салі Беріша.

Жорстокі сутички та затримання

Мітингувальники почали закидати офіс прем’єр-міністра та будівлю парламенту коктейлями Молотова та піротехнікою. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону натовпу. За даними правоохоронців, під час заворушень було заарештовано 18 осіб, а ще 28 перебувають під слідством. Серед затриманих виявилися неповнолітні віком від 15 до 17 років.

Поліція конфіскувала 25 нерозірваних запалювальних бомб, які протестувальники ховали у шкільних рюкзаках між книжками, а також маски для приховування облич.

Реклама

Антиросійська позиція організатора протестів

Наразі єдиним політиком, щодо якого розпочато розслідування за організацію незаконного зібрання, став опозиціонер Клевіс Балліу. Для українців цей діяч може бути цікавим своєю жорсткою антиросійською риторикою.

У своєму нещодавньому телевізійному інтерв’ю Балліу заявив, що головний інтерес Москви на Балканах полягає в руйнуванні репутації Європи та демократичних цінностей, щоб відкрити канали для дестабілізації всього континенту. Він також гостро критикує чинного прем’єра Албанії за підігравання інтересам Кремля та зазначає, що найбільша шкода для регіону — це просувати російсько-сербські проєкти під виглядом албанських.

Нагадаємо, масові протести в Ірані спричинили загибель щонайменше 5 тисяч осіб, включно з силовиками. Влада звинувачує «терористів і заколотників», а суди допускають смертні вироки.