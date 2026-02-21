В Саранске горит одно из крупнейших производств силовой электроники для армии РФ: что известно

Пожар в промзоне в Саранске / © из соцсетей

В городе Саранск (столице республики Мордовия, РФ) 21 февраля утром вспыхнул пожар в промышленной зоне. По данным СМИ, может гореть ПАО «Электровыпрямитель».

Об этом сообщает The Moscow Times.

В управлении МЧС региона сначала сообщили, что возгорание произошло в районе предприятия ОПК Саранского приборостроительного завода, однако причину возгорания не назвали. Огонь охватил один из цехов площадью 150 м2. Через два часа в МЧС отчитались о локализации пожара и заявили, что никто не пострадал.

Местные СМИ сообщали, что загорелся состав предприятия. Других официальных данных о пожаре пока нет. Власти утром объявляли в регионе дроновую опасность, однако в утренней сводке минобороны РФ о сбитии дронов в Мордовии не сообщалось.

По другим данным, пожар произошел на территории ПАО «Электровыпрямитель», являющегося одним из крупнейших российских производителей силовой электроники для нужд ВС РФ. В частности, местные жители сообщили ТГ-каналу Astra о пожаре на предприятии, предположив, что завод попал под удар дронов.

Канал также проанализировал кадры от очевидцев, и пришел к выводу, что загорелся именно электровыпрямитель. Предприятие кроме выпуска специализированного электротехнического оборудования лицензировано на разработку и сборку силовых полупроводниковых приборов для вооружения и военной техники в системе «Военный Регистр», а также имеет официальное разрешение Госатомнадзора РФ на конструирование и производство оборудования для атомных станций.

Предприятие находится под санкциями США, Канады, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Новой Зеландии, Японии за участие в гособоронзаказе РФ.

Также, ссылаясь на спутниковые данные NASA, Astra пишет о возгорании на Нефтегорском газоперерабатывающем заводе (АО НГПЗ) после сегодняшней атаки БПЛА в Самарской области. Местные власти сообщали об атаке «по двум промышленным площадкам». АО «НГПЗ» — это промышленное предприятие по переработке сопутствующего нефтяного газа. Завод играет важную роль в утилизации и переработке углеводородного сырья региона и входит в структуру нефтяной компании «Роснефть».

Удар, «по основной версии, был нанесен ракетой Фламинго — как и удар по Воткинскому ракетному заводу», утверждает Радио Свобода, которого цитирует Astra.

Также в субботу о «массированной атаке дронов» на Татарстан заявила глава Альметьевского района Татарстана Гюзель Хабутдинова. Она сказала, что дроны пытались атаковать производственные объекты. По данным Astra, горожане заметили дроны в 600 метрах от альметьевского завода «Радиоприбор», производящего электронные системы для авиации. Позже Хабутдинова заявила, что силы ПВО «нейтрализовали» угрозу, а «производственные процессы на объектах района не нарушены».

Напомним, в ночь на 21 февраля Силы обороны атаковали завод в городе Воткинск в российской республике Удмуртия, производящий баллистические ракеты «Искандер» и «Орешник».