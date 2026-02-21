Таро-предупреждение на 22 февраля: один знак рискует потерять деньги, несколько получат шанс

Карты Таро / © ТСН.ua

22 февраля пройдет под влиянием карты дня — Колесо Фортуны . Это Аркан неожиданных перемен, быстрых поворотов событий и появляющихся внезапно шансов. День может принести как выгоду, так и потери – все зависит от скорости реакции.

Главное правило дня — не медлить там, где ситуация нуждается в решении.

Овен — Император

Сегодня важно контролировать затраты и не поддаваться импульсивным решениям. В работе возможен шанс проявить лидерство. Если придется принимать важное решение – действуйте уверенно.

Телец — Пятерка Пентаклей

Есть риск финансовой ошибки или излишних затрат. Не стоит занимать деньги и вкладываться в сомнительные предложения. Осторожность сегодня сохранит больше активности.

Близнецы — Маг

День дает вам мощный старт. Возможна новая идея или предложение, которое следует использовать. Ваша инициатива сегодня может дать результат уже в ближайшее время.

Рак — Верховная Жрица

Интуиция станет основным ориентиром. Не все нужно говорить вслух – часть планов лучше держать при себе. В финансах – воздержание.

Лев — Солнце

Один из самых лучших дней недели для вас. Возможна хорошая новость или приятное событие. Если планировали важный разговор, время благоприятное.

Дева — Восьмерка Мечев

Вы можете почувствовать ограничение или сомнение. Не принимайте решения под давлением. Лучше переждать и пересмотреть ситуацию с холодной головой.

Весы — Справедливость

Сегодня важно действовать честно и взвешенно. Любое необдуманное действие может возвратиться последствиями. Хороший день для оформления документов.

Скорпион — Башня

Возможна неожиданная новость или резкое изменение планов. Не стоит паниковать – это скорее очищение, чем разрушение. Старое уходит, чтобы освободить место новому.яСтрелец - Туз Жезлов

День может принести новый шанс или старт проекту. Если появится идея – не откладывайте ее реализацию. Это энергия начала.

Козорог — Десятка Жезлов

Перегрузка может сказаться. Не берите на себя больше, чем реально вытащите. Важно распределить силы.

Водолей — Колесница

Есть возможность совершить рывок вперед. Если вы давно сомневались — пора действовать. Успех зависит от решительности.

Рыбы — Двойка Кубков

Благоприятный день для партнёрства и переговоров. Возможна поддержка или приятная встреча. Важно не закрываться от людей.

22 февраля — день скорых изменений и конкретных решений. Часть знаков может получить шанс, другие столкнуться с финансовыми или эмоциональными проверками. Главное – действовать сознательно и не игнорировать подсказки обстоятельств.

