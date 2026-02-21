Украина ввела новые санкции против России: Зеленский раскрыл подробности

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина продолжает избивать по финансовым артериям государства-агрессорки. В этот раз под персональные санкции попали те, кто напрямую помогает России транспортировать нефть в обход международных ограничений.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

«Сегодня новые санкции Украины против капитанов тех судов, которые занимаются перевозкой российской нефти. 225 капитанов», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что украинские власти не остановится на достигнутом и будут преследовать каждого, кто способствует финансированию российского террора на международном уровне.

«Мы последовательно будем вводить санкции и делать их глобальными против всех тех, кто помогает России зарабатывать деньги на войну. Многие в мире нас поддерживают», — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что именно предложения Киева часто становятся основанием для формирования международных санкционных пакетов. Поэтому государство ожидает решительных и безапелляционных шагов от европейских партнеров.

«Мы очень рассчитываем, в том числе, что и следующий санкционный пакет Евросоюза будет учитывать то, что нужно для реального давления на Россию за эту войну. Для реального ограничения возможности России воевать», — сказал Зеленский.

Одним из таких критически важных решений, по словам президента, должно стать полное блокирование морских услуг для государства-агрессорки.

«Это касается, в том числе, бана морских сервисов для судов, использующих Россию. Следует к этому прийти Европе», — подчеркнул он.

По его словам, жесткие экономические ограничения и лишение Москвы нефтяной прибыли — это действенный механизм, способный изменить риторику Кремля.

«И это то, что могло бы стать значительным стимулом от Европы для России перейти от войны к дипломатии, к настоящей дипломатии», — уверен Владимир Зеленский.

В конце обращения президент поблагодарил всех союзников, которые продолжают поддерживать наше государство, и еще раз напомнил о главных целях.

«Войну нужно кончать. Я хочу благодарить всех, кто нам помогает. Благодарю вас», — подытожил Зеленский.

Напомним, на фоне западных санкций против России все активнее применяется схема маскировки маршрутов экспорта нефти из-за так называемого «теневого флота». По данным аналитиков судоходного рынка, российские танкеры все чаще указывают Сингапур как формальный пункт назначения, хотя фактическая разгрузка происходит в других локациях.

В частности, в январе объемы сырой нефти, задекларированной в Сингапур, достигли около 1,4 млн. тонн — это самый высокий показатель за последние годы и нетипичная практика для этого направления. Участники рынка отмечают, что большинство таких судов не заходят непосредственно в порт, а осуществляют перегрузку у побережья Малайзии или используют плавучие хранилища.

Эксперты объясняют, что использование условных портов назначения позволяет усложнить отслеживание конечных маршрутов и снизить санкционные риски для продавцов и покупателей. Ранее для подобных схем применялись другие транзитные точки, в частности, Порт-Саид или Суэцкий канал, однако в настоящее время количество формальных или нечетких пунктов назначения возросло.

Смена логистики происходит на фоне ожидаемого сокращения рынков сбыта для российской нефти. Аналитики предполагают, что круг крупных покупателей может сузиться, а основным клиентом останется Китай, хотя государственные компании КНР демонстрируют осторожность из-за риска вторичных санкций.