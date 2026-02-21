- Дата публикации
Отключение света 22 февраля: где и когда не будет света в воскресенье
«Укрэнерго» анонсировало отключение электроэнергии из-за последствий вражеских обстрелов в большинстве регионов страны.
В воскресенье, 22 февраля, в большинстве областей Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии . Для промышленных потребителей будут параллельно действовать графики ограничения мощности.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».
Причины и графики отключений
Главной причиной введения таких ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру нашего государства. Точное время и объем применения отключений по конкретному адресу потребителям советуют узнавать на официальных ресурсах и страницах облэнерго в своем регионе, так как ситуация может быстро меняться.
Почасовые графики для всех очередей также публикуют интернет-ресурсы местных властей и СМИ.
Энергетики делают все возможное для стабилизации системы, однако, разрушения требуют от украинцев терпения и понимания.
«Ситуация в энергосистеме может измениться. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно», – призывают в компании.
Важность экономии
Специалисты еще раз подчеркивают важность сознательного отношения к использованию мощных электроприборов в те часы, когда поставки возобновляются. Одновременное включение стиральных машин, бойлеров и обогревателей создает дополнительную резкую нагрузку на сети.
Экономное потребление помогает балансировать энергосистему и избегать новых непредсказуемых аварийных ситуаций и внеплановых обесточений.
Напомним, Кабинет министров совместно с местными властями уже сейчас начинает подготовку к следующему отопительному сезону . Регионам поручили разработать шаги по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.