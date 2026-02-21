Відключення світла 22 лютого: де і коли не буде світла в неділю

Відключення світла в Україні у неділю, 22 лютого

У неділю, 22 лютого, у більшості областей України протягом усієї доби застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії. Для промислових споживачів паралельно діятимуть графіки обмеження потужності.

Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Причини та графіки відключень

Головною причиною запровадження таких обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру нашої держави. Точний час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою споживачам радять дізнаватися на офіційних ресурсах і сторінках обленерго у своєму регіоні, адже ситуація може швидко змінюватися.

Погодинні графіки для всіх черг також публікують інтернет-ресурси місцевої влади та ЗМІ.

Енергетики роблять усе можливе для стабілізації системи, проте руйнування вимагають від українців терпіння та розуміння.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо», — закликають у компанії.

Важливість економії

Фахівці вкотре наголошують на важливості свідомого ставлення до використання потужних електроприладів у ті години, коли постачання відновлюється. Одночасне увімкнення пральних машин, бойлерів та обігрівачів створює додаткове різке навантаження на мережі.

Економне споживання допомагає балансувати енергосистему та уникати нових непередбачуваних аварійних ситуацій і позапланових знеструмлень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спільно з місцевою владою уже зараз починає підготовку до наступного опалювального сезону. Регіонам доручили розробити кроки для забезпечення безперебійної роботи систем життєзабезпечення.