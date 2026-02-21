Відключення світла 22 лютого: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у неділю, 22 лютого

В усіх регіонах Україні у неділю, 22 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 22 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 22 лютого

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 22 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 22 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 22 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 22 лютого

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 22 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 22 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 22 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 22 лютого

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 22 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 22 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 22 лютого: доповнюється

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 16–22 лютого

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла на Буковині 22 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 22 лютого

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 22 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 22 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 22 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 22 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 22 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 22 лютого: доповнюється

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 21 лютого, російська армія знову атакувала енергетичний об’єкт ДТЕК. Частина Одеси залишилася без світла.