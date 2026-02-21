- Дата публікації
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 281
- Час на прочитання
- 2 хв
Відключення світла 22 лютого: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на неділю, 22 лютого, для столиці та регіонів.
В усіх регіонах Україні у неділю, 22 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 22 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла на Одещині 22 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 22 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 22 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 22 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 22 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 22 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 22 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла на Чернігівщині 22 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 22 лютого: доповнюється
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла на Буковині 22 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла на Волині 22 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла на Тернопільщині 22 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла на Прикарпатті 22 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла на Закарпатті 22 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла на Львівщині 22 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Рівненській області
Графік відключення світла на Рівненщині 22 лютого: доповнюється
Нагадаємо, у ніч проти суботи, 21 лютого, російська армія знову атакувала енергетичний об’єкт ДТЕК. Частина Одеси залишилася без світла.