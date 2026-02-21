ТСН у соціальних мережах

Світ
317
2 хв

Якою була піца часів Стародавнього Риму: у Будапешті відтворили рецепт

Творці піци зізнаються, що смак вийшов специфічним і розрахований на вузьку нішу поціновувачів історії.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Піца часів Стародавнього Риму

Піца часів Стародавнього Риму / © The Independent

Угорська піцерія запрошує гурманів у кулінарну подорож на дві тисячі років назад. В основі страви — інгредієнти, які були доступні ще до появи сучасної італійської класики. У самому серці Будапешта, в закладі Neverland Pizzeria, створили лімітовану версію піци, яку могли б куштувати давньоримські патриції.

Про це повідомив власник закладу Жозеп Зара, передає The Independent.

Чому там немає помідорів?

Сувора історична правда полягає в тому, що у Стародавньому Римі піци в нашому розумінні не існувало.

  • Томати потрапили до Європи з Америки лише через багато століть.

  • Моцарела з’явилася набагато пізніше (вважається, що саме її винайдення в Неаполі у 1700-х роках дало поштовх сучасній піці).

Проте римляни полюбляли пласкі коржі з травами та соусами, які продавалися у термополіях (античних закладах швидкого харчування). Натхненням для шеф-кухаря стала фреска, знайдена в Помпеях у 2023 році, де зображено фокачу з гранатом та спеціями.

Секретний інгредієнт — сік шпинату

Шеф-кухар Ласло Бардоші розповів, що команда місяцями експериментувала з продуктами, згаданими в античній кулінарній книзі De re coquinaria.

Головні особливості античного рецепту:

  • Тісто: виготовлене з дикої пшениці та полби (спельти). Оскільки в давнину не було сучасних систем водопостачання, замість чистої води для підйому тіста використали ферментований сік шпинату.

  • Начинка: замість кетчупу — епітирум (оливкова паста) та гарум (легендарний римський соус із ферментованої риби).

  • Топпінги: качине ніжка конфі, смажені кедрові горіхи, рікотта та виноградний редукціон.

«Це не для щоденного вжитку»

Творці зізнаються, що смак вийшов специфічним і розрахований на вузьку нішу поціновувачів історії.

«Ми намагалися зробити цей смак зрозумілим для сучасної людини, але це все одно екзотика. Більшість людей віддають перевагу консервативній піці», — каже шеф-кухар.

Втім, у закладі наголошують: попри любов до експериментів, є одна межа, яку вони ніколи не перетнуть. «Ми не використовуємо ананаси», — жартує Жозеп Зара.

Раніше ми писали про те, як приготувати ідеальне тісто для піци.

