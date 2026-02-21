- Дата публікації
Якою була піца часів Стародавнього Риму: у Будапешті відтворили рецепт
Творці піци зізнаються, що смак вийшов специфічним і розрахований на вузьку нішу поціновувачів історії.
Угорська піцерія запрошує гурманів у кулінарну подорож на дві тисячі років назад. В основі страви — інгредієнти, які були доступні ще до появи сучасної італійської класики. У самому серці Будапешта, в закладі Neverland Pizzeria, створили лімітовану версію піци, яку могли б куштувати давньоримські патриції.
Про це повідомив власник закладу Жозеп Зара, передає The Independent.
Чому там немає помідорів?
Сувора історична правда полягає в тому, що у Стародавньому Римі піци в нашому розумінні не існувало.
Томати потрапили до Європи з Америки лише через багато століть.
Моцарела з’явилася набагато пізніше (вважається, що саме її винайдення в Неаполі у 1700-х роках дало поштовх сучасній піці).
Проте римляни полюбляли пласкі коржі з травами та соусами, які продавалися у термополіях (античних закладах швидкого харчування). Натхненням для шеф-кухаря стала фреска, знайдена в Помпеях у 2023 році, де зображено фокачу з гранатом та спеціями.
Секретний інгредієнт — сік шпинату
Шеф-кухар Ласло Бардоші розповів, що команда місяцями експериментувала з продуктами, згаданими в античній кулінарній книзі De re coquinaria.
Головні особливості античного рецепту:
Тісто: виготовлене з дикої пшениці та полби (спельти). Оскільки в давнину не було сучасних систем водопостачання, замість чистої води для підйому тіста використали ферментований сік шпинату.
Начинка: замість кетчупу — епітирум (оливкова паста) та гарум (легендарний римський соус із ферментованої риби).
Топпінги: качине ніжка конфі, смажені кедрові горіхи, рікотта та виноградний редукціон.
«Це не для щоденного вжитку»
Творці зізнаються, що смак вийшов специфічним і розрахований на вузьку нішу поціновувачів історії.
«Ми намагалися зробити цей смак зрозумілим для сучасної людини, але це все одно екзотика. Більшість людей віддають перевагу консервативній піці», — каже шеф-кухар.
Втім, у закладі наголошують: попри любов до експериментів, є одна межа, яку вони ніколи не перетнуть. «Ми не використовуємо ананаси», — жартує Жозеп Зара.
