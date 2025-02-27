Як приготувати ідеальне тісто для піци

Піца – це справжня магія кулінарного мистецтва, яка здатна перенести нас у затишні італійські дворики, де ви відчуваєте аромат розмарину, часнику та щойно випеченого тіста.

Основа будь-якої піци – це її тісто і саме воно визначає, чи буде ваша піца легкою, повітряною та з хрумкою скоринкою. На сторінці romayemets автор розповів, як приготувати ідеальне тісто, яке стане основою для ваших кулінарних експериментів.

Інгредієнти Борошно пшеничне 410 г Борошно цілозернове 50 г Вода 330 г Дріжджі свіжі 6 г Сіль 12 г

Приготування

Щоб тісто мало правильну текстуру, важливо дати білку (глютену) час для набухання. Для цього змішайте обидва види борошна з водою та залиште на одну годину. Свіжі дріжджі розчиніть у невеликій кількості води, а потім додайте їх у тісто. На цьому етапі формується основа для подальшого бродіння та створення тієї самої хрусткої скоринки. Сіль додайте після дріжджів і ретельно перемішайте. Вона допомагає збалансувати смак і покращує текстуру тіста. Тепер починається найцікавіше – заміс. Використовуйте метод вибивання: підіймайте тісто та різко кидайте на стіл. Це сприяє насиченню його киснем і створює потрібну структуру. Замішуйте тісто не менше 10 хв, поки воно не стане еластичним. Перекладіть тісто у посудину, змащену олією, та залиште підходити. Важливий момент – обминати тісто кожні 30 хв три рази. Потім залиште його у холодильнику на 12 годин. Такий процес ферментації надає піці виражений, насичений смак і робить її легкою для травлення. Після ферментації поділіть тісто на порційні шматочки та залиште їх підходити за кімнатної температури ще 30 хв. Тісто розкочуйте чи розтягуйте руками у бажану форму. Далі додайте начинку – томатний соус, сир, улюблені овочі чи м’ясні делікатеси. Тут можна експериментувати. Випікайте піцу у заздалегідь розігрітій до 250°C духовці. Оптимальний час випікання – 7–8 хв. Головне – слідкувати за скоринкою, щоб вона стала золотистою, а сир – розплавленим.

Поради:

Не перестарайтеся з дріжджами – чим повільніше бродіння, тим смачніше тісто.

Не розкочуйте тісто надто тонко, щоб зберегти легкість і ніжність коржа.

Якщо бажаєте ідеально хрумку скоринку, поставте в духовку невелику жароміцну ємність з водою – це створить пару та допоможе коржу пропектися рівномірно.

#піцарецепт #cooking #food #простірецепти #моцарелла ♬ оригінальний звук - Рома Ємець @romayemets Рецепт мого ідеального тіста для піци Борошно пшеничне(манітоба)-410 гр. Борошно цільнозернове-50 гр. вода -330 гр. Дріжджі свіжі -6 гр. Сіль -12 гр. ➡️Воду змішуємо з двома видами борошна, та залишаємо на одну годину для набухання білка у тісті. ➡️Розмішуємо дріжджі з водою,та вміщуємо їх у тісто. ➡️Додаємо сіль. ➡️Замішуємо тісто шляхом вибивання 10 хв. ➡️Перекладаємо в посуд змащеною олією. Робимо обминки через кожні пів години три рази. ➡️Залишаємо в холодильнику на 12 годин для ферментації тіста. Завдяки цьому в готовій піці буде більш насичений і виражений смак. ➡️Ферментоване тісто ділимо на порції і даємо йому підійти 30 хв. При кімнатній температурі. ➡️Розкатуємо тісто і викладаємо начинку яка Вам подобається. ➡️Випікамо в розігрітій духовці при 250ʼС 7-8 хв. #піца

Готуйте із задоволенням, експериментуйте з начинками та насолоджуйтеся домашньою піцою, яка перевершить будь-який ресторанний варіант.

Ми також писали про те, як приготувати піцу-ріжок.

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