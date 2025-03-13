Росіяни захопили Суджу у Курській області – ISW

Російські війська захопили Суджу в Курській області та ведуть бойові дії зі Збройними силами України в прикордонних селах Сумської області. Ймовірно армія РФ спробує створити буферну зону біля російсько-українського кордону.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Оприлюднені 12 березня геолокаційні кадри вказують на те, що армія РФ нещодавно захопила Суджу і просунулася до південного району села Заолешенське (на північний захід від Суджі). Пов'язане з ГУР Міноборони України джерело повідомило, що українські війська почали відхід з Суджі.

За словами блогерів, російські війська проводять "зачистки" у населеному пункті.

Нагадаємо, від початку серпня 2024 року Сили оборони України утримують плацдарм на території Курської області Росії. До протидії українській армії РФ задіяла північнокорейських військових.

Напередодні Forbes написав, що українські війська, ймовірно, покидають Курську область на тлі наступу російських сил.

Про ситуацiю на Курщинi висловився i президент Володимир Зеленський. За його словами, українські військові продовжують виконувати бойові завдання на території Курської області росії, незважаючи на всі спроби ворога чинити тиск.

Про повний вивід Сил оборони з Суджі не йдеться, повідомив секретар комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. За його словами, російські війська увійшли до частини міста та контролюють її, але бої тривають.

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