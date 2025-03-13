Россияне захватили Суджу в Курской области – ISW

Российские войска захватили Суджу в Курской области и ведут боевые действия с вооруженными силами Украины в приграничных селах Сумской области. Вероятно, армия РФ попытается создать буферную зону у российско-украинской границы.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Обнародованные 12 марта геолокационные кадры указывают на то, что армия РФ недавно захватила Суджу и продвинулась в южный район села Заолешенское (к северо-западу от Суджи). Связанный с ГУР Минобороны Украины источник сообщил, что украинские войска начали уход из Суджи.

По словам блогеров, российские войска производят "зачистки" в населенном пункте.

Напомним, с начала августа 2024 года Силы обороны Украины удерживают плацдарм на территории Курской области России. К противодействию украинской армии РФ задействовала северокорейские военные.

Накануне Forbes написал, что украинские войска предположительно покидают Курскую область на фоне наступления российских сил.

О ситуации в Курщине высказался и президент Владимир Зеленский. По его словам, украинские военные продолжают выполнять боевые задачи на территории Курской области России, несмотря на все попытки врага оказывать давление.

О полном выводе Сил обороны из Суджи речь не идет, сообщил секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его словам, российские войска вошли в часть города и контролируют ее, но бои продолжаются.

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